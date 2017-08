Prostějov zůstává bez tajemnice, vítězka tendru se neshodla s primátorkou

Ve výběrovém řízení zvítězila současná vedoucí kanceláře tajemníka magistrátu Jana Orságová.

„Je pravda, že jsem byla paní primátorkou vyrozuměna o výsledku výběrového řízení v tom smyslu, že jsem byla nejúspěšnější ze všech přihlášených uchazečů,“ sdělila.

„Následná jednání mezi paní primátorkou a mnou však nevedla k dohodě ohledně některých záležitostí, vztahujících se k výkonu funkce tajemníka, proto jsme nakonec dospěly ke shodnému názoru, že i přes mé vítězství ve výběrovém řízení nadále setrvám ve své současné funkci vedoucí odboru kanceláře tajemníka,“ dodala bez dalších podrobností Orságová.

V čem se konkrétně vítězka výběrového řízení a současné vedení města rozcházeli natolik, aby to vyústilo v tak nezvyklý krok, není jasné. Radnice pouze potvrdila, že do výběrového řízení se přihlásili tři uchazeči a výběrová komise jako vítězku stanovila Orságovou.

„To, že magistra Orságová pracovní pozici tajemnice úřadu vykonávat nakonec nebude, je výsledkem vzájemné dohody mezi ní a paní primátorkou. Obě dospěly k názoru, že nejprospěšnější pro úřad bude, pokud bude magistra Orságová nadále vykonávat současnou pozici vedoucí kanceláře tajemníka,“ tlumočila stanovisko primátorky mluvčí radnice Jana Gáborová.

O „excelentní úřad“ nebyl zájem? diví se opozice

Magistrátu podle ní žádné problémy nehrozí. Dočasně ho řídí městská právnička Květa Olašáková a úřad vypíše nové výběrové řízení.

Vedení radnice současně doufá, že po prázdninách by se mohlo přihlásit více uchazečů než v létě. O novém tajemníkovi by Prostějov chtěl mít jasno nejpozději do konce roku.

Opozici v městském zastupitelstvu vývoj okolo obsazování funkce tajemníka na radnici udivil.

„Měla jsem představu, že pokud se v případě magistrátu města Prostějova jedná o tak excelentní úřad, jak se často zdůrazňuje, tak pozice tajemníka bude prestižní záležitost. A místo toho se do výběrového řízení přihlásili jenom tři lidé. To mě překvapilo a nevím, čeho se uchazeči obávají,“ řekla například opoziční prostějovská zastupitelka Hana Naiclerová.

Město hledá náhradu za kritizovaného úředníka, jenž povýšil

Tajemníkem prostějovského magistrátu byl do letošního června po dlouhá léta Lubomír Baláš, který se stal ředitelem Krajského úřadu v Olomouci. Ještě než nastoupil do funkce, čelil silné kritice právě od opozice. Ta odmítala především to, aby se vysokým úředníkem kraje stal člověk usvědčený z přestupku proti zákonu o střetu zájmů.

Baláš totiž v oznámení o příjmech nepřiznal, že měl pracovní poměr ve společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov (psali jsme zde). Opozice Balášovi rovněž vyčítala nepovolené vedlejší výdělečné činnosti a například i střet zájmů. Baláš byl členem správní rady Klubu personalistů, od kterého si Prostějov objednával semináře a školení pro úředníky.

„Takové jednání je naprosto zarážející u člověka, který má být nejvyšším úředníkem v kraji,“ prohlásil například místopředseda Zelených na Olomoucku Ondřej Plachý (více čtěte zde).

Baláš to odmítl. „Klub personalistů neprovozuje podnikatelskou činnost,“ bránil se.

Ministr vnitra ho nakonec do funkce jmenoval poté, co resort sdělil, že žádné překážky nenašel.

„Ministerstvo vnitra prověřuje pouze splnění těch předpokladů, které výslovně uvádí zákon. Přestupkovou spolehlivost zákon nestanoví,“ vysvětlila mluvčí ministerstva Hana Malá. Vnitro zkoumalo například bezúhonnost, lustrační osvědčení nebo praxi ve veřejné správě.