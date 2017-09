Prostějovská radnice opět otočila, dožívajícím lázním dá ještě deset let

„Na lázních mi vyhovuje především poloha v centru. Jsem proti tomu, aby se bouraly nebo stěhovaly k akvaparku. Na plavání sem chodil také můj syn a bylo by komplikované, kdyby děti musely jezdit trénovat na kraj města,“ zlobila se třeba Dana Bajerová z Prostějova.

Radnice se nyní rozhodla dát městským lázním šanci. „Ředitel Domovní správy Prostějov, která lázně provozuje, nechal zpracovat posudek, podle kterého je bude možné udržovat v provozu dalších deset let za cenu pouze provozních oprav. Až vybudujeme nový bazén u akvaparku, jeden bazén by pak sloužil veřejnosti a jeden sportovcům,“ vysvětlil náměstek primátorky Prostějova Zdeněk Fišer.

Se stavbou nového vodního centra, které by kromě bazénu nabídlo také sauny či wellness, město už nespěchá. Původně přitom mělo centrum stát do komunálních voleb.

„Jen projekt přijde na deset milionů, a bylo by proto dobré najít shodu, zda nový bazén bude mít pětadvacet nebo padesát metrů,“ vysvětlila prostějovská primátorka Alena Rašková.

Petici za padesátimetrový bazén podepsaly přes čtyři tisíce lidí

Padesátimetrový bazén prosazuje především opozice a prostějovská veřejnost. Vznikla i petice, kterou dosud podepsalo přes 4 200 lidí (psali jsme zde). Trenér plavání mládeže a opoziční městský zastupitel Aleš Matyášek tvrdí, že optimální je padesátimetrový bazén s deseti drahami o šířce pětadvacet metrů.

„Šel by využít na délku i na šířku. Může se rozdělit a dá se tam naskládat veřejnost, sportovní kluby i trénink sportovců v době, kdy je to potřeba,“ vysvětlil s tím, že stavba pětadvacetimetrového bazénu by problém jen odsunula.

„Po deseti letech by Prostějovu zbyla zase jenom pětadvacítka, která by určitě nestačila, jako už nestačí dnes.“

Petici podepsal také Pavel Kovář z Prostějova. „Když už se za 200 milionů postavil pomník jménem akvapark, který by normálně stál půlku, tak ať aspoň máme normální plavecký bazén. A může to být klidně další pomník, hlavně ať to má nějaký smysl,“ míní.

Slovy o pomníku narážel na skutečnost, že akvapark stavěla firma tehdejšího radního města a další firma napojená na ODS. Město za to tehdy dostalo pokutu od antimonopolního úřadu, protože obešlo zákon o veřejných zakázkách.

Větší bazén by byl dle radnice příliš drahý, opozice nesouhlasí

Prostějovská radnice však namítá, že padesátimetrový bazén je příliš drahý. Provoz je podle radních třikrát dražší než u pětadvacítky, a kdyby se k tomu připočítaly splátky úvěru, jednalo by se o částku kolem 50 milionů korun ročně.

„To jsou celkové peníze, které město každoročně dává na sport. Dostal by je tak jediný oddíl,“ podotkl náměstek primátorky.

U pětadvacetimetrového bazénu jsou podle něj náklady menší a při rozumném hospodaření by bylo možné dosáhnout toho, aby zisk z vodních atrakcí zároveň pokryl provoz. Poukazuje na moderní areál s bazénem, hracími prvky a wellness, který funguje například v Uherském Hradišti.

„Stál necelých 200 milionů korun a neprodělává,“ tvrdí Fišer.

Opoziční zastupitel Matyášek s tím ovšem nesouhlasí. Analýza jediné relevantní studie, která je v současné době k dispozici, podle něho prokazuje, že padesátimetrový bazén by byl o 70 milionů dražší než pětadvacítka.

„Pokud jde o provoz, roční náklady se liší o 1,5 milionu korun. Nevím, kde se berou údaje o tom, že provoz bude třikrát nákladnější,“ reagoval.

S radními se opozice shodne pouze na tom, že je potřeba rok před volbami najít smysluplné řešení přijatelné pro všechny. O celé věci proto bude jednat nejbližší městské zastupitelstvo.