Radnice vrátila mzdu odborářce, která doplatila na boj za platy úředníků

„Nakonec jsem od žaloby ustoupila, protože mě vrátili zpátky do desáté platové třídy. Tři měsíce jsem byla v devítce a desítku mi vrátili s tím, že nechtějí, aby město čelilo žalobě. Asi se lekli popotahování u soudu, když za mě intervenovala i centrála odborů z Prahy,“ sdělila Netušilová.

Celý příběh začal loni na podzim, když vyšlo najevo, že několik posledních let byli zaměstnanci prostějovského stavebního úřadu zařazeni do deváté platové třídy, ale podle nařízení vlády z roku 2010 měli pracovat ve třídě číslo deset. Té samozřejmě náleží také vyšší plat. Město po nějakém čase chybu uznalo a úředníkům doplatilo rozdíl ve mzdě za poslední tři roky (více čtěte zde).

Paradoxně na celou kauzu doplatila pouze předsedkyně odborů na radnici Netušilová. Sama totiž spadla do deváté platové třídy (psali jsme zde).

„Cítím se tím poškozená, protože vzdělání mám na třídu číslo deset. Je to diskriminace za to, že jsem zaměstnavateli podala podnět a za trest byla zařazena do deváté třídy. Přitom v desáté třídě jsou tady středoškoláci, kteří na to vzdělání nemají a museli dostat výjimku. Nikdy mně nikdo nevytýkal, že bych dělala práci špatně, a přesto mě přeřadili na nižší pozici,“ hájila se.

Sociálně demokratická primátorka Prostějova Alena Rašková si oddechla, že nepříjemný spor s odbory, které tradičně patří ke spojencům ČSSD, je u konce. „Samozřejmě jsem ráda, že se to urovnalo. Jako špatné ovšem vnímám to, že se celá věc řešila přes média,“ podotkla Rašková.

Městu hrozí soudem i bývalý právník stavebního úřadu

Podle primátorky zařazení zaměstnanců do platových tříd nebylo definitivní, pokud by se ukázalo, že se změny neosvědčily. „Předsedkyně odborů to věděla,“ tvrdí navíc Rašková.

Šéfka odborů Netušilová se už hádat nechce. „Došlo k nápravě a nebudu z toho dál dělat vědu. Nelituji toho, že jsem se ozvala. Na stavebním úřadu nám zařazení do tříd spravili a také inspekce práce při kontrole potvrdila, že zákon byl porušen a že jsme byli v právu,“ vypočítává Netušilová.

Někteří zaměstnanci však po městě dál požadují dorovnání platu nejen za poslední tři roky, ale za celou dobu, po níž brali méně peněz, než na kolik měli nárok.

„Zaměstnavatel argumentuje, že další nárok je promlčen. To je zcela mylný názor. Zaměstnavatel by pouze napravoval to, co sám svojí nedůsledností způsobil,“ ohradil se například bývalý právník stavebního úřadu Radoslav Strouhal, který se obrátil i na zastupitelstvo.

„Chybějící částka nebude zohledněna při výpočtu důchodu. Zastupitelstvo žádám, zda by nebylo vhodné alespoň z morálního hlediska nespravedlnost napravit,“ dodal Strouhal, který již z radnice dobrovolně odešel.

Tajemník magistrátu míří do čela krajského úřadu

Tajemník prostějovského magistrátu Lubomír Baláš, který za chod úřadu odpovídal, se od počátku hájil tím, že zařazení zaměstnanců do platových tříd podle nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách není jednoznačné.

„I když existovala pochybnost, řešil jsem platové zařazení ve prospěch zaměstnanců a rovněž jsem rozhodl o dorovnání jejich platů za období tří let zpětně v souladu s ustanoveními občanského zákoníku o promlčecí době,“ tvrdí Baláš. Porušování pravidel, zastrašování nebo šikanování odmítl.

Sám na prostějovské radnici bude nejspíš končit. Nedávno totiž vyhrál konkurz na místo ředitele Krajského úřadu v Olomouci. Návrh na jeho jmenování už sice leží na ministerstvu vnitra, tamtéž už ovšem zamířil i otevřený dopis krajských opozičních zastupitelů z řad Koalice pro Olomoucký kraj a Starostů ProOlomoucký kraj, kteří ho v čele úřadu nechtějí (podrobnosti zde).

Vadí jim, že Baláš v minulosti spáchal přestupek proti zákonu o střetu zájmů, když v oznámení o příjmech neuváděl pracovní poměr u městské společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, za což nedávno dostal pokutu od krajského úřadu - tedy stejného, jehož vedení by měl brzy převzít (více čtěte zde).