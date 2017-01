Úřady horečně finišují s výkupy, Prostějov hraje o čas pro severní obchvat

Severní obchvat by měl ulehčit věčně ucpanému a zplodinami zamořenému centru Prostějova. Povede od obchodní zóny u výpadovky na Olomouc zadem za domy až k výpadovce na Kostelec na Hané a Konici. Podle odhadů by ho denně mohlo využít několik tisíc automobilů. Pokud ale úřady nestihnou půdu vykoupit, propadnou připravené klíčové evropské dotace.

„Byla by to obrovská škoda pro životní prostředí, obyvatele města a plynulost dopravy v Prostějově,“ opakovaně varuje opoziční prostějovský zastupitel František Filouš, který se severnímu obchvatu dlouhodobě věnuje.

Olomoucké hejtmanství a město Prostějov, které stavbu připravují, tvrdí, že věci se už daly do pohybu. Loni na jaře úřady pozvaly všechny vlastníky půdy na společné jednání a v létě v Prostějově zřídily specializovanou kancelář, která se zabývá pouze výkupy pozemků pod severním obchvatem.

„Všechny dohledatelné majitele jsme již kontaktovali. Nepodařilo se spojit pouze s devíti vlastníky, a to z důvodu jejich úmrtí a probíhajícího dědictví nebo kvůli nemožnosti jejich dohledání. Olomoucký kraj a statutární město Prostějov společně s Kanceláří pro výkup pozemků činí všechny kroky, aby bylo zajištěno majetkoprávní vypořádání pozemků v termínu,“ ubezpečuje Jana Svobodová z oddělení mediální komunikace na krajském úřadu.

Opozice: Roky, kdy se výkupy neprováděly, mohou být problém

Kancelář doposud podle ní uzavřela 55 smluv o budoucí kupní smlouvě a jednu nájemní smlouvu. Se zbývajícími vlastníky půdy jedná. Od podzimu loňského roku je to o necelých deset smluv víc. Svobodová zároveň potvrdila, že pouze v jednom případě majitelé prodej jednoznačně odmítají.

Opoziční prostějovský zastupitel Filouš je rád, že se záležitosti okolo severního obchvatu konečně začaly hýbat.

„Roky, během kterých se výkupy neprováděly, se však nyní mohou projevit jako fatální problém, kvůli kterému se celý projekt nemusí stihnout včas. A to bez ohledu na to, že se ve finále už konečně začíná finišovat. Dřív jsme slyšeli jen sliby,“ upozorňuje Filouš.

Situace vygradovala až do té míry, že s kritikou zanedbaných výkupů loni přišel dokonce i náměstek prostějovské primátorky Pavel Smetana, který má ve městě na starosti dopravu. Spolu s prostějovským komunistickým radním Jaroslavem Šlamborem se otevřeně pustil do kritiky kraje. Sociální demokrat Smetana tak střílel do vlastních řad, protože kraj až do loňských podzimních voleb plně ovládala ČSSD.

„Projekt severního obchvatu připravuje Olomoucký kraj od roku 2007. Jednání s vlastníky o výkupu pozemků začala v dubnu roku 2009. Výkupy byly organizovány Olomouckým krajem a nutno říci, že ne příliš úspěšně. Celý proces probíhal víceméně v administrativní rovině. Co zejména chybělo, byl bezprostřední kontakt s vlastníky,“ prohlásil Smetana (více čtěte zde).

Nový náměstek pro dopravu: Severní obchvat je prioritou

Nově zvolený náměstek hejtmana pro dopravu Jan Zahradníček slíbil odlišný přístup.

„Severní obchvat Prostějova je pro mě prioritou,“ řekl.

Na stavbu severního obchvatu Prostějova je připraveno 300 milionů z evropských dotací. Podmínkou ovšem je, že se celý projekt musí dořešit do konce roku 2018.

„Kraj i město Prostějov se poučily, uzavřely smlouvu o spolupráci, postupují společně a s konkrétními vlastníky jednají na bázi zejména osobních kontaktů. Byla zřízena společná kancelář kraje a města v prostějovském Společenském domě, pracovníci za vlastníky vyjíždějí a snaží se o dialog,“ ubezpečuje také Smetana.