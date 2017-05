Prostějov si jistí půdu pro severní obchvat, už se chystá na vyvlastňování

Olomoucký kraj ovládaný ČSSD v minulých letech nezvládl výkupy pozemků pod plánovaným severním obchvatem Prostějova. Věci okolo veledůležité dopravní spojky, která by měla odvést část aut z věčně přetíženého a zamořeného centra města, se daly do pohybu až loni. Vznikla speciální kancelář, která po letech váhání výkupy konečně rozjela.

„Devadesát procent pozemků je dnes vykoupených nebo pokrytých smlouvami o smlouvách budoucích,“ potvrdila primátorka Prostějova Alena Rašková. Osm majitelů se však pracovníkům kanceláře nepodařilo najít. Jejich stopy končí například v Izraeli a USA nebo už zemřeli.

„Bude nutné jim soudně stanovit opatrovníky. Pak zůstávají čtyři případy, jejichž majitelé buď chtějí prodat celou parcelu, ale my potřebujeme jen zlomek, nebo mají vysoké požadavky na cenu. Ještě zbývá poslední kolo jednání, u některých se však možná nevyhneme návrhu na vyvlastnění,“ připustil náměstek primátorky Zdeněk Fišer.

Někteří lidé žádají za metr čtvereční až tři tisíce korun

Podle něj chtějí až tři tisíce korun za metr, přičemž v ostatních případech úřady lidem garantují za pole pod obchvatem minimální cenu 600 korun za metr. „Ze zákona jim více nabídnout nemůžeme,“ popsal náměstek.

Primátorka Rašková přiznala, že město již právníkům zadalo úkol, aby postup při vyvlastňování pozemků ve veřejném zájmu pečlivě nastudovali.

„V této věci je potřeba postupovat s ohledem na význam a prioritu celé akce. Považujeme za vhodné mít v rukou přesný postup, jak vyvlastňovat, aby v budoucnu nedošlo k jakýmkoli pochybnostem,“ sdělila primátorka.

Severní obchvat Prostějova povede od obchodní zóny u výpadovky na Olomouc směrem na západ až k výpadovce na Kostelec na Hané a na Konici. Podle odhadů by ho denně mohlo využívat až několik tisíc automobilů. Celkem se jedná zhruba o sto dvacet majitelů pozemků, které pod plánovanou trasou leží. Pokud se půdu nepodaří vykoupit do roku 2018, propadnou připravené evropské dotace a žádný obchvat se stavět nebude.

Kancelář pro výkupy vznikla pozdě, tvrdí opozice

Opoziční prostějovský zastupitel František Filouš, který se severnímu obchvatu dlouhodobě věnuje, zřízení speciální kanceláře pouze pro výkupy pozemků pod severním obchvatem přivítal.

„Byl to správný krok, ale přišel pozdě. Už před lety jsme navrhovali, že myšlenkou na vyvlastnění u těch, kteří nechtějí prodat, by se odpovědné orgány měly vážně zabývat. Dnes je bohužel situace taková, že jsme se po několika letech vyčkávání dostali do stejného bodu. Ve finále to může celou dobrou věc zhatit. Byla by to obrovská škoda pro životní prostředí a obyvatele města Prostějova,“ je přesvědčený Filouš.

Upozornil rovněž na to, že problémem může být také stanovení opatrovníka. Podle brněnského advokáta Davida Záhumenského, jenž provozuje server mapaprutahu.cz, byla v roce 2015 průměrná délka opatrovnického řízení na Okresním soudu v Prostějově 192 dnů.

„Měli bychom si proto nalít čistého vína. Na jedné straně tady půjde do vyvlastňování, ale na druhé straně to může být zablokované v opatrovnickém řízení. Pokud jediný případ neskončí očekávaným výsledkem, tak celá akce ztroskotá,“ varoval Filouš.

Na stavbu severního obchvatu Prostějova je v Bruselu připraveno 300 milionů korun. Podle nedávného sčítání dopravy je například výpadovka na Olomouc, které by měl obchvat především ulehčit, po dálnici R46 druhou nejzatíženější komunikací ve městě s více než 15 tisíci vozy denně.

„Ze sčítání dopravy jednoznačně vyplynulo, že severní obchvat je prioritou. Prostějov je dopravou zahlcený,“ dodal Pavel Smetana, náměstek primátorky odpovědný za dopravu.