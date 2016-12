Radní tajně odmítli pozemky, úředník na nich vydělal přes čtyři miliony

Právě případ vysoce postaveného úředníka prostějovského magistrátu, který vydělal na spekulacích se strategickou půdou v okolí města (psali jsme zde), odhalil nezveřejňování některých rozhodnutí prostějovskou městskou radou.

„Jde o porušení zákona o obcích. V zákoně totiž není žádné ustanovení, které by z určitých obecně vymezených důvodů dovolovalo nezveřejnit, a veřejnosti tedy utajit určitá usnesení orgánů obce či města,“ analyzovala postup prostějovských radních Markéta Nováková z protikorupční organizace Transparency International.

Případ, který na podezřelou praxi upozornil, sahá do roku 2010. Tehdy se na město Prostějov obrátil důchodce a nabídl mu několik pozemků. Radní jeho nabídku odmítli, ale v oficiálním usnesení ze zasedání rady se jejich rozhodnutí neobjevilo.

Jednu parcelu vzápětí koupil vedoucí oddělení rozvoje a investičních záměrů na radnici se svou současnou manželkou a sousedem. Po změně územního plánu letos v září pak půdu už jako průmyslovou zónu za téměř pět milionů prodali zpět městu. Vydělali tak sedminásobek vložených peněz.

Městská rada pochybila v kauze pozemků dvakrát, míní opozice

„Informace, o nichž mělo podle zákona veřejně rozhodnout zastupitelstvo, se za podivných okolností, protože neexistuje usnesení rady, dostaly k překupníkům nemovitostí,“ prohlásil opoziční prostějovský zastupitel Aleš Matyášek z TOP 09.

„Město Prostějov se tak dostalo do role, kdy skupina osob kolem pracovníka magistrátu zařazeného od roku 2008 na pozici vedoucího oddělení rozvoje a investičních záměrů realizuje spekulativní záměr s výnosem přesahujícím čtyři miliony korun,“ dodal.

Podle něj jde o dvojí pochybení. Jednak je naprosto nepřijatelné, aby rada o něčem rozhodla a neobjevilo se to v oficiálním usnesení, jednak ve věcech majetku rozhoduje výhradně městské zastupitelstvo, nikoliv pouze rada.

„Podle zákona o obcích je rozhodování o nabytí nemovitostí vyhrazeno zastupitelstvu. Nabídka z roku 2010 však zastupitelstvu v rozporu s ustanovením zákona o obcích nebyla vůbec předložena,“ upozorňuje Matyášek.

Například v sousední Olomouci rada města koncem listopadu rozhodovala o nabídce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na prodej pozemků v Řepčíně. Radní nabídku odmítli, zastupitelstvu doporučili, aby nabídku také odmítlo, a své rozhodnutí normálně uvedli v usnesení ze zasedání rady.

Primátorka: Systém jen chrání zastupitele před zahlcením

Primátorka Prostějova Alena Rašková, která byla v roce 2010 členkou rady, vysvětlila, že informace o odmítnutí nabídky na prodej pozemků je uvedena v zápise z jednání rady.

„Do usnesení se dávají pouze kladná rozhodnutí, ze kterých vyplývají nějaké úkoly. V zápise jsou všechny věci z programu, jsou tam schválené i neschválené body. V usnesení jsou pouze kladné,“ popsala praxi primátorka. Ale zatímco usnesení jsou na oficiálních webových stránkách města, zápis z roku 2010 si zájemce musí speciálně vyžádat nebo si dojít na radnici.

Diskutabilní je podle Raškové i to, zda všechny majetkové věci musí projednávat zastupitelstvo.

„V zákoně o obcích je napsané, že zastupitelstvo rozhoduje o nabytí majetku, ale nerozhoduje o nenabytí. Sice to vypadá jako hraní se slovíčky, ale je to právní výklad. Rada řadu věcí předjednává, aby zastupitelstvo nebylo zahlcené. Dostáváme různé nabídky na odkup domů nebo částí pozemků, které nám k ničemu nejsou,“ řekla primátorka.

„Pokud je rada na vážkách a vyhodnotí, že by to město mohlo koupit, jde to do zastupitelstva. Jde výhradně o to, aby zastupitelstvo nebylo zahlcené řadou nepodstatných nabídek. Takhle to funguje celé roky, je to takový zavedený úzus,“ dodala.

Opozice chce rozhodnutí o nákupu pozemků zvrátit

Rašková zároveň připomněla, že řadu věcí změnila, aby radnici udělala více transparentní. Když před rokem nastoupila do čela magistrátu, na webu začala například zveřejňovat i do té doby neveřejné zápisy z rady.

Opozice v prostějovském zastupitelstvu se nyní každopádně pokusí rozhodnutí o nákupu pozemků zvrátit.

„Spekulantům bylo umožněno nabýt nemovitosti díky netransparentnímu postupu vedení města. V případě, že zastupitelům nebude umožněno revidovat své rozhodnutí, obrátím se na soud s návrhem na zrušení dotyčného usnesení,“ uvedl zastupitel Matyášek.

Úředník, který má všechno na svědomí, ke konci roku z radnice po dohodě odchází. Odstupné nedostane (více čtěte zde).