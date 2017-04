Oblíbený prostějovský klub končí, neustál vyšší nájemné

„Samozřejmě, že mě to štve, protože jiný takový klub v Prostějově není. Měli jsme tam řadu úžasných koncertů a na Apollo budu moc rád vzpomínat. Je to škoda,“ svěřil se například lídr nejoriginálnější prostějovské undergroundové kapely Mimo provoz Tomáš Chudý.

Provozovatel klubu Miroslav Hasa uspořádal v Apollu za patnáct let jeho existence stovky koncertů a akcí. Jen v posledních měsících do Prostějova přivezl například skupiny Krucipüsk, Mňágu a Žďorp, Vypsanou fixu, Tata Boys nebo show Na stojáka a zorganizoval hororový ples či metalový večer.

„Důvodem ukončení činnosti je dvojnásobné navýšení nájemného, proto bude v pátek poslední koncert. Většinou jsem vždy na jaře končil a dával si přes léto pauzu, takže mi to zatím asi ještě moc nedochází. Uvidí se časem. Aspoň mám teď čas na vyklízení. Jde také o to, že jsem chtěl být s rodinou. Mám malé děti a přes zimu jsem všechny víkendy trávil v klubu,“ vysvětluje Hasa.

Družstvo hledá nového nájemce

Budova patří družstvu Mechanika Prostějov 97, které už nechalo vytisknout inzeráty, že hledá nového nájemce.

„Podmínky, které tam patnáct let byly, dál bohužel trvat nemohou. Smlouva byla na dobu určitou, aby stávající nájemce mohl investovat a měl záruku. Po této době začíná nový vztah. Věřím, že se najde někdo, kdo bude mít zájem provozovat hudební klub. My to uvítáme,“ sdělil předseda družstva Martin Radič.

V Barákově ulici je podle něho zájemcům k dispozici 314 metrů čtverečních za patnáct korun za metr.

Miroslav Hasa řekl, že o pokračování pronájmu v Barákově ulici už zájem nemá. V současné době totiž přemýšlí o jiné variantě, a dokonce už má vyhlédnuté i vhodné prostory.

„Chtěl bych něco menšího se zkušebnou. Nedělal bych už tolik komerčních záležitostí a věnoval se více prostějovským kapelám. Mohly by tam být komornější akce nebo jazzové koncerty. Šlo by o klasický stylový bar s tím, že si tam občas někdo zahraje,“ popisuje své plány.

Konec jediného rockového klubu v Prostějově mrzí mimo jiné náměstkyni prostějovské primátorky Ivanu Hemerkovou.

„Překvapilo mě to a je mi to líto. Požádala jsem pana Hasu, abychom se setkali, a jsem připravena pomoci. Byla by škoda, kdyby hudební klub v Prostějově úplně skončil,“ tvrdí Hemerková.



Dotace last minute?

Na schůzce mluvili například o možnosti získat dotace. „Pan Hasa pak přišel s nějakým návrhem, dohodli jsme se, až bude mít jasno, že se můžeme znovu sejít a pokusíme se tomuto řešení pomoci,“ dodala náměstkyně.

Například dotace na provoz klubu nejsou podle Hasy ideálním řešením. „Rockový klub nejde koncepčně dělat z roku na rok. Koncerty se domlouvají dopředu, v hlavě mám dlouhodobý program, a co by se stalo, kdybychom v lednu zjistili, že žádné dotace nedostaneme,“ vysvětluje Hasa.

Připomíná také, že v minulosti už klub o nějaké dotace od města žádal, a nikdy neměl příliš velký úspěch. „Po patnácti letech, když končíme, nám najednou nabízejí, že by nebyl problém nájem z dotací doplatit,“ poznamenal ironicky Hasa.