Pod mohelnickým nádražím leží až tři středověké nálezy, odhalil georadar

„Věříme, že georadarový průzkum umožní zkrátit práci archeologů, protože konkrétně ukázal místa, kde pod zemí mohou být historické artefakty. Pro nás je to důležité kvůli termínům na dokončení stavby, které musíme s ohledem na dotaci dodržet,“ vysvětlil použití nepříliš často používané metody starosta Mohelnice Pavel Kuba.

Radnice chce pod nádražím vybudovat i podzemní parkoviště, po průzkumu georadarem však lze s trochou nadsázky říci, že v těchto místech nebude „pod povrchem“ stavět zdaleka jako první.

Průzkum ruského odborníka P. Morozova ukázal, že v podzemí jsou tři objekty. Historici předpokládali, že se v této části města nacházejí zbytky původní středověké městské brány. Georadarový průzkum zjistil, že tam skutečně mohou být.

„Jeden z objektů může být podle charakteristických rysů interpretován jako základová stěna,“ píše Morozov.

Také druhý objekt je podle něj „architektonického původu“. Může jít o zpevněnou cestu nebo dlažbu. Vrchní část staveb je podle průzkumu jeden až jeden a půl metru pod povrchem.

Město bude nyní jednat s archeology, jak prostor co nejrychleji prozkoumat, aby nedošlo ke zdržení stavby.

„Umím si představit, že pokud se podaří dohodnout, začneme kopat kvůli stavbě v místech, kde pod zemí nic není a archeologové budou zkoumat předpokládané artefakty. Znamenalo by to velkou úsporu času,“ popisuje Kuba. Jestli se to podaří, zatím není jasné.

Přestavba nádraží a přidání parkování přijde na 60 milionů

Archeologové se s použitím georadarů občas setkávají. „Spíše však výjimečně,“ říká šéf význačné pražské archeologické společnosti Labrys Milan Kuchařík.

„Použití georadarů má svůj význam. Může poskytnout základní informace, zda v podzemí jsou sklepy, dutiny, zdi. Pořád je však použití georadaru při průzkumu podzemí pro archeologické účely zřídkavé,“ shrnul.

Georadar je speciální přístroj, který do půdy vysílá elektromagnetické vlny a registruje odrazy, které vznikají jen na rozhraní různých materiálů. Je schopen „prozkoumat“ podzemí do velké hloubky. Odražené signály se převádějí pro lepší čitelnost do barevného zobrazení, takzvaného radarogramu.

Přiřazení barev k jednotlivým odrazům provádí vyhodnocovací program. Pomocí různých filtrů lze pak lépe zviditelnit struktury v podloží. Jednotlivé barvy neoznačují žádný konkrétní materiál ani předmět. Důležité jsou tvary odrazů, kontrast a intenzita barev.

Autobusové nádraží v Mohelnici nevyhovuje už řadu let. Město chce přestavět celý prostor včetně zázemí a přidat také zmíněný podzemní parkovací dům. Úpravy přijdou na téměř 60 milionů korun, z toho významnou část pokryje dotace.