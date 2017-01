VIDEO: Veterináři zlikvidovali slepice, ptačí chřipka zabila další labutě

„Šlo o Jesenicko a divoké labutě. Byly pozitivní. Právě před chvilkou nám to oznámili. Bylo to těsně u hranic s polskou republikou,“ sdělil MF DNES před půl čtvrtou odpoledne Aleš Zatloukal, ředitel Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj.

Ptačí chřipka je pro něj nyní velice aktuální téma. Minulý týden nebezpečný virus zabil dvě labutě na jihu Olomouce.

O víkendu pak museli veterináři vyrazit s hasiči do Lověšic - místní části Přerova. Ptačí chřipka zde poprvé v regionu řádila u chovatele drůbeže, nikoliv mezi divokými ptáky.

„Nezůstalo nám nic. Utratili 433 slepic a čtrnáct kačen,“ přibližuje Dalibor Kubík. Drůbež choval v lověšickém areálu své recyklační firmy. Nyní je kolem tamního ohniska ptačí chřipky vyhlášeno ochranné pásmo.

Spadá do něj šest obcí. Jejich vedení teď musí Státní veterinární správě dodat soupis soukromých chovů drůbeže. Čas na to mají úřady do čtvrtka.

„My poté za účasti obce budeme obcházet jednotlivé chovatele dům od domu. Budeme zjišťovat, zda tam to podezření je, nebo není,“ přibližuje Zatloukal.

Na Jesenicku se kvůli uhynulým labutím takové opatření nechystá. „U volně žijících ptáků se mimořádná veterinární opatření nevydávají,“ dodává Zatloukal. V tuto chvíli ještě čeká na výsledky testů z Prostějovska.