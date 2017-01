V Olomouci uhynuly labutě na ptačí chřipku, zoo skryla voliéry i ptáky

Mrtví ptáci leželi na na břehu řeky Moravy u kojeneckého ústavu na jihu Olomouce. Krajská veterinární správa následně vymezila kolem místa nálezu kontrolní pásmo o poloměru jeden kilometr.

Spadají do něj mimo jiné olomoucké ulice Rokycanova, Husitská, Trnkova, Zikova, Družební, Rybářská, Střední novosadská, Boční, Lesní i části ulic Slavonínská a Andělská. A také zahrádkářská kolonie. Nyní tu platí zákaz přemístění drůbeže či jejích vajíček, ale i jiného ptactva chovaného v zajetí.

„Jde o preventivní opatření, protože je tu možnost, že by se tak nákaza odsud mohla vynést,“ přibližuje Aleš Zatloukal, ředitel Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj. Současně připouští, že drobné domácí chovy drůbeže nejsou nijak evidované, jejich kontrola je proto obtížná.

Zoo preventivně halí voliéry, problém má s tou největší

Veterinární dohled v pondělí vyrazil do olomoucké zoo. I tamním ptákům už nebezpečná nákaza zasáhla do života, byť se u žádného z nich neobjevila. Aby to tak zůstalo i nadále, je nutné jim zabránit v kontaktu s volně žijícími opeřenci.

„Osm jeřábů a šestnáct kusů vodní drůbeže bylo přemístěno z volných výběhů do uzavřených voliér. Pštrosi nandu skončili v malém, částečně zastřešeném výběhu, emu hnědí v uzavřené ubikaci,“ vypočítává mluvčí zahrady Břečková. Nezastřešené malé voliéry nyní částečně kryjí fólie, jež mají ochránit krmení od trusu divokých ptáků. I skrze něj se totiž virus přenáší.

Na komplikaci ovšem zoo narazila u jedné ze svých dominant - obří voliéry o průměru pětačtyřicet metrů. Její konstrukci z nylonových sítí vysokou devět až patnáct metrů nejde zakrýt plachtou. Tamní osazenstvo - volavky popelavé a čápa černého - navíc není možné dostat do uzavřených prostor.

„V obří voliéře je nelze bezpečně odchytit,“ vysvětluje mluvčí zahrady. Zoo se proto s veterinární správou dohodla, že krmivo pro čápa a volavky budou proti potenciálně rizikovému trusu divokých ptáků chránit provizorní stříšky.

„Budou zde umístěny v nejbližších dnech,“ ubezpečuje Břečková a vyzdvihuje, že kontroloři nastavené zabezpečení odsouhlasili jako dostatečné. U volavek a čápa v obří voliéře si ale zahrada musí požádat o výjimku. Stejné to bude i u pávů, kteří se volně pohybují v centrální části zoo.

Nemocně vypadající labuť měla v krku háček

Ptačí chřipka zaměstnává v Olomouci také strážníky. Lidé je oproti dřívějšku častěji volají k nemocným či mrtvým ptákům.

„Od pátku do neděle vyjížděli olomoučtí strážníci kvůli šesti oznámením. Jednalo se o lokality Tabulový vrch, Slavonín a Holice. Ve čtyřech případech šlo o labutě, pouze jedna se jevila jako nemocná. Veterinář zjistil, že má v krku zaseklý háček,“ přiblížil mluvčí městské policie Petr Čunderle.

„Ve zbývajících dvou případech byli strážníci přivoláni k uhynulým volavkám. Byly převezeny do Státního veterinárního ústavu v Olomouci,“ dodal.