Za pokuty dluží desítky tisíc, načerno jezdí dál. Recidivistů v MHD přibývá

Jedním z příkladů je muž, který minulý týden revizora olomouckého dopravního podniku (DPMO) dokonce napadl. Při kontrole v databázi dlužníků pak vyšlo najevo, že muž možná nikdy nedržel jízdenku v ruce. Podle aktuálního výpisu totiž dluží dopravci pokuty za bezmála čtyři desítky svezení na černo.

Vymáhání je totiž běh na dlouhou trať a pokutu tak v olomoucké městské hromadné dopravě neřeší přibližně třetina cestujících. Je to až 4 tisíce případů ročně.

„V extrémních případech u takových pasažérů evidujeme desítky pohledávek. Tito lidé dluží podniku řádově desítky tisíc korun,“ popsal vedoucí přepravně-tarifního odboru DPMO Roman Tříska.

Dopravce své pohledávky vymáhá soudní cestou ve spolupráci s advokátní kanceláří a exekutorskými úřady. Dostat z neplatičů peníze ovšem trvá.

„Vymožení každé jednotlivé pohledávky je často otázkou až několika roků do uzavření případu. Je navíc na pečlivém uvážení, koho zažalovat, protože narážíme na lidi, kteří jsou předlužení a nemají žádný majetek,“ podotkl Tříska.

Pokuty jsou vyšší, přesto se vybere o miliony korun méně

Soudní cestou dopravce vymáhá pokuty od poloviny roku 2014. Dříve své pohledávky odprodával externím firmám. Ke změně strategie DPMO přistoupil přesto, že současný postup považuje za méně výhodnou variantu než dřívější praxi. Donutila ho k tomu změna legislativy, kvůli které se podniku nevyplatí pohledávky prodávat.

„Zejména úpravou advokátního tarifu se zlikvidoval trh s bagatelními pohledávkami, což mělo za následek, že od poloviny roku 2014 nebylo možné pohledávky tohoto typu odprodat jako v předchozích letech. Ochrana dlužníka před věřitelem byla posílena natolik, že vymáhání externím způsobem bylo zcela potlačeno,“ postěžovalo si už dříve vedení podniku.

V řeči čísel to vypadá následovně: loni přitekly do pokladny DPMO z pokut jen necelé čtyři miliony korun. Například v roce 2010, kdy revizoři přistihli v autobusech a tramvajích asi o 1 900 lidí bez jízdenky méně než v uplynulém roce, to bylo 7,6 milionu korun. Tedy téměř jednou tolik co loni. A to navíc v roce 2010 ještě pokuta činila tisíc korun.

Podle současného sazebníku DPMO, který platí od července roku 2013, černého pasažéra čeká sankce 1 500 korun. Pokud ovšem hříšník pokutu uhradí na místě nebo do 15 dnů, částka se mu snižuje na 700 korun. Naopak při exekuci ho svezení bez jízdenky může vyjít i na tisíce korun.

Počet přistižených černých pasažérů „klesl“ pod 12 tisíc

Jako pozitivní by se mohla jevit informace o tom, že revizoři loni přistihli v olomouckých autobusech a tramvajích necelých 11 880 černých pasažérů, což je o 600 méně než v roce předcházejícím. Vedoucí přepravně-tarifního odboru DPMO však laiky vyvádí z omylu.

„Pokles je dán zejména dočasným snížením početního stavu zaměstnanců přepravní kontroly ve druhé polovině loňského roku,“ vysvětluje.

Tříska doplnil, že počet kontrolorů v průběhu roku kolísal mezi osmi a deseti. Ani loni se revizoři nevyhnuli kolizním situacím.

„Verbální útoky na zaměstnance přepravní kontroly jsou běžné, nahodile dojde i k fyzickému útoku. Žádný případ ale v roce 2016 neskončil pracovní neschopností,“ dodal.

Olomoucký dopravní podnik loni přepravil v autobusech a tramvajích celkem 54,7 milionu lidí, což je stejně jako o rok dříve.