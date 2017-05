Řidič riskoval srážku s vlakem, polámal závory na přejezdu a ujel

Incident se odehrál v pondělí před polednem v místě, kde se kříží silnice z Rokytnice na obec Císařov s železniční koridorovou tratí mezi Ostravou a Prahou.

„Řidič s nákladní soupravou MAN nerespektoval červeně blikající světlo doprovázené zvukovým signálem. V době, kdy vjel na přejezd, se začaly sklápět závory, které jízdou poškodil,“ popsala přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Motorista následně z místa ujel, policistům však neunikl. „Řidič byl dohledán a kontaktován policisty v obci Plumlov, kteří u něho provedli dechovou zkoušku, která byla negativní,“ řekla mluvčí.

Doplnila, že řidič způsobil na zabezpečovacím zařízení přejezdu škodu přibližně 30 tisíc korun.

„Po dobu opravy poškozených závor byl na železniční trati z bezpečnostních důvodů zpomalený provoz vlaků v obou směrech jízdy. Nehoda je nadále v šetření a právní kvalifikace nebyla prozatím stanovena,“ uvedla mluvčí.

Podobná situace nastala v červenci 2015 ve Studénce na Novojičínsku. Polský řidič také nerespektoval červené světlo a vjel na kolejiště, kde jej uvěznily závory. Krátce na to do kamionu narazil vlak. Tři lidé nehodu nepřežili, dvě desítky dalších utrpěly zranění (více se dočtete zde). Řidiče Slawomira Wojciecha Sondaje poslal soud do vězení na 8,5 roku (více zde).