Vůz s přívěsem stál na D46 kvůli nevolnosti pasažéra, smetl ho náklaďák

Osmačtyřicetiletý řidič nákladního vozu narazil do odstaveného osobního auta s přívěsem v neděli v šestnáct hodin na 22,5 kilometru dálnice D46 ve směru na Olomouc. Stalo se tak jen několik desítek sekund poté, co řidič osobního auta zastavil kvůli nevolnosti jednoho z pasažérů.

„Řidič nákladního vozu dle svých slov narazil do soupravy stojící u pravého okraje dálnice kvůli oslnění sluncem. Při střetu vůz narazil postupně do obytného přívěsu, auta a poté do svodidel. Ta prorazil a vyjel vpravo mimo silnici, kde ještě bočně narazil do stromu v příkopu,“ uvedl prostějovský policejní mluvčí František Kořínek.

Při srážce se zranili oba řidiči a také dva pasažéři v osobním autě. Hmotné škody jsou předběžně vyčíslené na 1,35 milionu korun, úlomky aut zasáhly ještě další projíždějící osobní auto.

„Všichni zúčastnění řidiči měli negativní zkoušky na požití alkoholu. Příčiny, okolnosti i míru zavinění nehody nyní policisté vyšetřují,“ doplnil Kořínek.