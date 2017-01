Řidička nezvládla smyk, z převráceného auta v řece vyvázla nezraněná

Devětadvacetiletá žena havarovala se Škodou Felicia v úterý krátce po patnácté hodině v obci Bohdíkov.

„Při jízdě směrem na Šumperk se vůz dostal na zledovatělé silnici v pravotočivé zatáčce do smyku, který řidička nezvládla. S autem následně přejela do protisměru, kde levou zadní částí narazila do protijedoucího vozu, a poté vyjela vpravo mimo silnici, kde se felicia převrátila na střechu do koryta řeky Moravy,“ shrnula šumperská policejní mluvčí Ivana Paroulková.

Žena se při nárazu nijak nezranila. Podle výsledku dechové zkoušky před jízdou alkohol nepila.

„Škoda na každém z aut je předběžně odhadnuta na zhruba dvacet tisíc korun,“ doplnila Paroulková.

Během týdne je to na Šumpersku už druhá nehoda, při které skončila Škoda Felicia po smyku převrácená na střeše. Minulý týden ve čtvrtek havaroval nad ránem mladý řidič poblíž Bludova, poté se navíc ukázalo, že nikdy nevlastnil řidičský průkaz (více čtěte zde).