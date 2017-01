Rok 2017 bude zlomový pro sport v Olomouci, dostavbu D1 či heliport

U D1 by dlouho a netrpělivě očekávaný zlom měl nastat koncem listopadu. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chce začít stavět poslední, zhruba desetikilometrový úsek mezi Říkovicemi a Přerovem. Náklady se odhadují na osm miliard, potřeba je ale ještě vykoupit zbývající pozemky. Doposud se ještě například jedná s majitelkou posledních parcel v městské části Dluhonice.

Centru Přerova D1 uleví od kolon, na druhou stranu se změní život v samotných Dluhonicích - v obci s typicky hanáckým charakterem.

„Proto pro občany chystáme na první čtvrtletí roku veřejné shromáždění. Dozví se podrobnější informace o tom, jak dálnice zasáhne do místa jejich bydliště. Získají i představu o další etapě modernizace železničního uzlu, která se jich rovněž dotkne,“ přibližuje Daniela Novotná z kanceláře přerovského primátora.

Boj o návrat do první ligy i vysněné olympijské centrum

Olomouc se důležitých změn dočká u svých nejvýznamnějších sportovních svatostánků. Zimní stadion by od července 2017 měla začít provozovat městská akciová společnost. Podle radnice bude halu řídit lépe než dosavadní správce - společnost HC Olomouc.

Vyvrcholení velkých očekávání se přitom blíží i u fotbalu. V lednu by vedení města mělo rozhodnout, jestli převezme Andrův stadion a zda prodá akcie novému - v tuto chvíli stále ještě utajenému - mecenáši Sigmy. Ta navíc příští rok bude bojovat o vytoužený návrat do první ligy. Olomoučtí hokejisté se pak budou snažit vyhnout baráži a ideálně postoupit do play-off.

Na své si příznivci sportu přijdou také v druhé polovině roku při Czech Open ve stolním tenise v Olomouci, Závodu míru anebo Czech Cycling Tour, jež se jede po celém kraji.

Nejmasovější akcí bude ale v červnu olomoucký půlmaraton. Závodníci se ho opět pokusí zaběhnout pod doposud nepokořenou hranicí jedné hodiny. A sen mnoha sportovců z regionu se zhmotní v Prostějově při otevření nového Národního olympijského tenisového a volejbalového centra. Stát na něj před časem poslal stomilionovou dotaci.

Přijde konečně posun v „zamrzlé“ kauze Vidkun?

Na podzim budou stránky novin plnit parlamentní volby, obyvatelé kraje si na další čtyři roky vyberou své poslance. Politickou scénu v regionu navíc může rozkymácet očekávaný posun v kauze Vidkun. Od října roku 2015 je v ní kromě někdejších policistů Radka Petrůje a Karla Kadlece či podnikatele Ivana Kyselého obviněn také bývalý hejtman Jiří Rozbořil.

Krajské politiky pak čeká vyřešení problému kolem heliportu olomoucké letecké záchranky. Kus pozemku pod ním patří firmě Gemo, na konci června k němu vyprší prodloužená nájemní smlouva.

Příští rok má co nabídnout také milovníkům kultury. Červnový festival Bounty Rock Cafe Open Air přiveze na olomouckou Korunní pevnůstku řadu zajímavých interpretů - mezi nimi Horkýže Slíže či Lenny.

V listopadu pak Šumperk hostí Blues Alive, největší středoevropskou bluesovou přehlídku, kde kromě tuzemských velikánů zahrají absolutní špičky nejen chicagského blues. Fanoušci už dlouho dopředu sledují, kdy organizátoři zahájí prodej lístků. Hlavní festivalové pořady bývají beznadějně vyprodané.

Zajímavou akci připravil již na sobotu 14. ledna také Lipník nad Bečvou. Jde o Den Charty 77, na programu k 40. výročí jejího založení je kromě výstavy samizdatů či besedy u kulatého stolu také koncert legendární kapely The Plastic People of the Universe.