ANO by nemělo lídra tahat jak králíky z klobouku, říká politolog o krizi

Vybavíte si podobný případ, kdy by strana po třech měsících požadovala rezignaci vlastního hejtmana?

Nevybavuji si. Je možné, že se to někdy v historii stalo, ale teď si nic takového nevybavuji. Ovšem řekl bych, že když se to stalo takto brzy po volbách, pro ANO to nebude mít negativní důsledky. Podíváme-li se na sociologické průzkumy, většina obyvatel Olomouckého kraje ani nedokáže říci, kdo je vůbec hejtmanem. Takže bych ten dopad nepřeceňoval.

Nemohou však tuto situaci před dalšími volbami využít ostatní strany jako zbraň proti ANO ve smyslu, že není schopné vybrat vhodného lídra?

Mohou to využít. Ovšem do voleb je ještě řada měsíců. Je to dlouhá doba, takže se na to asi zapomene.

Ale dá se předpokládat, že soupeři to lidem rádi připomenou.

ANO bude muset určitě v Olomouckém kraji hledat lídra jinde než mezi nestraníky či nečleny hnutí. Mělo by férově vybrat v rámci strany. Bylo by to čistší řešení, než opět takto - když to tak řeknu - tahat králíky z klobouku. Což hnutí dělalo. I do budoucna pro fungování strany bude lepší, když bude stavět vlastní straníky.

Co bude dál? Hejtman odmítá rezignovat. Má vůbec manévrovací prostor?

Nemá žádný. Podle mých informací jsou ostatní koaliční strany přesvědčeny, že by měl být odvolán.

Co byste mu doporučil? Měl rezignovat hned, nebo bojovat do poslední chvíle?

To je na osobním zvážení pana Košty. Nerad bych mu něco radil. Ale myslím si, že je lepší odstoupit, pokud člověk nemá v hnutí podporu. A to ani od předsedy Andreje Babiše, což je překvapivé.

Proč?

Nečekal jsem celkem ostré vyjádření Andreje Babiše na adresu Oto Košty. Překvapilo mě, že mimo jiné zdůraznil, že hejtman má problém s alkoholem. To je nešťastné vyjádření. Média kauzu budou i kvůli této zmínce více rozmazávat. Kdyby se tak ostře nevyjádřil, kdyby se držel linie tiskové zprávy, kterou vydalo hnutí ANO, bylo by to diplomatičtější a lepší. Takto k tomu zbytečně přidává emoce.

Nehazarduje ANO se svou pověstí? Přiznává vlastně, že vybrali špatného lídra, protože teď ho musí odvolat.

ANO to i přiznává. Andrej Babiš již několikrát řekl, že si na to budou muset dávat pozor, že jsou mladým hnutím, mladou stranou. Myslím, že na voliče ANO to nemá žádný negativní dopad. Babišovi věří, takže to nevnímají nijak negativně.