Město slíbilo Šantovce podporu, tvrdí developer. Radním ukázal smlouvu

Radnice v oblasti zvažuje stavební uzávěru a změnu územního plánu, jež by pro bezmála osmdesátimetrovou budovu znamenala rozsudek smrti. Jenže developeři z firmy SMC Development podnikatele Richarda Morávka tvrdí, že město nesmí udělat ani nejmenší krok, jenž by jejich plány ohrozil. A ohánějí se smlouvou, kterou jim radnice se souhlasem zastupitelů podepsala v roce 2010.

Primátorský řetěz tehdy visel na krku současného poslance za ODS Martina Novotného. Opozice mu teď vytýká, že na dopady smlouvy zastupitele neupozornil. Novotný to odmítá.

Nynější primátor Antonín Staněk z ČSSD se vše dozvěděl z memoranda, které SMC Development zaslala radnici koncem roku. Dokument teď analyzují právníci města.

Vybudováním dvaadvacetipatrové Šantovka Tower chce SMC Development pokračovat v plánech na novou čtvrť v bývalém areálu Milo. První část, nákupní Galerii Šantovka, už má hotovou.

Při plánování třetího olomouckého mrakodrapu ovšem podnikatelé narazili na problémy. Proti je část veřejnosti i památkáři. Firma dodnes nemá stavební povolení. V září 2014 navíc Olomouc přijala nový územní plán, který na základě stanoviska ministerstva kultury obsahuje výškové limity, do nichž se Šantovka Tower nevejde.

Dokument tlačí radnici do kouta

A právě již novým územním plánem město dle advokátů z kanceláře Squire Patton Boggs porušilo smlouvu s developery. Uvádějí to v memorandu, v němž pro SMC Development sedm let starý dokument analyzují.

MF DNES nyní měla možnost dokument detailně prozkoumat. „Smlouva město nadále zavazuje. Je povinno plnit veškeré existující závazky ve vztahu k projektu celého území SMC,“ argumentují v něm advokáti.

A co víc, kontrakt podle jejich interpretace radnici pevně svírá v koutě. Město podle nich totiž nesmí uzavřít žádné smlouvy či ujednání, které by vzniku Šantovky jakkoli bránily.

„Město bez vašeho předchozího písemného souhlasu nesmí učinit jakýkoli krok, který by nepříznivě ovlivnil možnost realizovat a provozovat projekt celého území SMC,“ píší developerům v analýze.

Memorandum s nekompromisními pasážemi doputovalo před dvěma měsíci na radnici. Jak bude město reagovat, zatím jasné není. Primátor Staněk prohlásil, že o sedm let starých závazcích města dříve nevěděl: „Memorandum jsme předali našemu právnímu oddělení, aby zanalyzovalo, do jaké míry je tato smlouva již naplněna a jaké má město případně možnosti, jež by nevedly k finančním sankcím.“

Za porušení smlouvy bude město platit, tvrdí advokáti

Advokáti ze Squire Patton Boggs přitom tvrdí, že závazky dál platí. „Ze smlouvy nelze dovodit, že by dokončením projektu první fáze (otevření Galerie Šantovka – pozn. red.) došlo k jejímu ukončení. Naopak obsahuje řadu povinností města, které nadále přetrvávají,“ píší a rovnou upřesňují i „trest“, jenž Olomouci za porušení smlouvy hrozí:

„Město je vám (SMC Development – pozn. red.) v případě nesplnění smluvních povinností povinno nahradit veškeré škody, ztráty, náklady, výdaje a další újmy vzniklé v souvislosti s porušením smluvních povinností.“

Na existenci memoranda upozornila olomoucká opoziční hnutí ProOlomouc a Občané pro Olomouc se Stranou zelených a Iniciativou Občané proti Šantovka Tower. A ostře kritizují tehdejší vedení radnice v čele s Novotným, že na takové dopady smlouvy neupozornili.

„Smlouvy, které připravil developer, se týkaly tramvajové trati kolem nákupního centra a infrastruktury městské čtvrti plánované na pozemcích bývalého Mila. Ani primátor, ani další náměstci, kteří smlouvu předložili, neupozornili zastupitele, že smlouvy obsahují také závazek prakticky podporovat celý projekt developera,“ uvedlo v prohlášení hnutí ProOlomouc.

Novotný kritiku odmítá. Obsah celého projektu byl podle něj v té době všeobecně známý, veřejně se o něm diskutovalo. „A to už několik let před podpisem smlouvy,“ prohlásil s tím, že dokument na podzim roku 2010 posvětili koaliční i opoziční zastupitelé.

Odkazuje také na tehdejší články v médiích. Už v roce 2008 se skutečně psalo i o výškové dominantě čtvrti. Ovšem konkrétní vizualizace Šantovka Tower developeři oficiálně zveřejnili až koncem roku 2012.

Exprimátor také argumentuje, že smlouva byla od roku 2010 přístupná na internetu: „Navíc byla podepsána veřejně před novináři přímo na staveništi a byla jim předána,“ doplnil bývalý primátor.

Soud zrušil výškové limity, radnice chystá nový územní plán

Současné vedení města vedle čekání na rozbor radničních právníků už více než rok řeší, zda nad pozemky SMC Development vyhlásí stavební uzávěru. Developeři totiž před časem nový územní plán napadli u soudu, jenž výškové limity zrušil, radnice se tak musela pustit do přípravy změny územního plánu.

Hotová dosud není, stavební uzávěra měla mezitím parcely „zajistit“. Ani to se však dodnes nestalo. Město si totiž vše nechává posoudit právníky i dalšími institucemi. „Nynější situace potvrzuje naše opatrné kroky. Prostě nevíme, co se na nás odkud vyřítí,“ přiznal Staněk.

Mluvčí developerů Juraj Aláč uvedl, že investor vždy smlouvu s městem dodržoval. „Zaslaným memorandem na tyto skutečnosti pouze upozornil. Je logické očekávat i od druhé strany, že dostojí svým závazkům vyplývajícím ze smlouvy,“ řekl Aláč.

Navrhované stavební uzávěře by se podle něj developer bránil všemi dostupnými právními prostředky. „Považoval by to za další porušení uzavřené smlouvy,“ zmínil Aláč.