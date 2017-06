Petici proti jídlu ve školách podepsalo 900 lidí, město dodavatele hájí

Dětem ze šternberských škol dodává od loňského září stravu společnost Scolarest, které radnice pronajala školní kuchyně. Rodiče dětí z některých mateřinek od počátku tvrdí, že to byla změna výrazně k horšímu.

Jejich protesty nyní vyvrcholily peticí, kterou podepsalo přes 900 lidí a jejímž prostřednictvím vyzývají město, aby vypovědělo firmě smlouvu.

Radnice oponuje, že k tomu nevidí důvod, a odkazuje na závěry „průzkumu“ mezi více než tisícovkou žáků škol. Anketa vyzněla ve prospěch firmy, stejně jako výsledky nedávné kontroly hygieniků.

Kritici Scolarestu dlouhodobě upozorňují na to, že strava ve školkách dětem nechutná a vracejí se domů hladové.

„Na chuti, kterou každý vnímá jinak, však naše argumenty nestojí. Poukazujeme především na kvalitu surovin, ze kterých Scolarest vaří. Zmínit můžu například to, že nakupuje uvařená a oloupaná vejce, ‚domácí moučníky‘ připravuje z nakupovaných směsí s přídavkem melanže, polévky z bujónů,“ uvedl jeden z nespokojených rodičů, Pavel Vrba.

Tvrdí, že postup Scolarestu je v rozporu s nabídkou, kterou firma učinila městu, když se ucházela o převzetí kuchyní. „Říká v ní, že jídla bude připravovat z čerstvých surovin bez použití polotovarů, konzervačních přípravků a přidaných glutamátů,“ řekl Vrba.

Firma kritiku surovin odmítá

Firma si ale za používanými surovinami stojí. „Vaječná melanž je složena ze 100 % z čerstvých vajec, bez jakýchkoli dalších přísad. Vaječná melanž či celá vařená vejce jsou ošetřena pasterací a je ověřena jejich zdravotní nezávadnost, což je pro nás stěžejní,“ prohlásila mluvčí Scolarestu Kateřina Vavrochová.

„Sypké bujonové směsi používáme, nikoli však jako základní surovinu, ale jako dochucovadlo. Námi používané bujonové směsi jsou ovšem bez glutamátů a naše receptury i používané sypké směsi jsou schváleny Společností pro výživu,“ dodala Vavrochová.

Podobně se mluvčí vyjádřila k moučníkům: „Někdy je připravujeme mícháním potřebných surovin, někdy využíváme hotových směsí, ve kterých je mouka, kypřidlo a cukr, případně kakao nebo jiný druh sypké suroviny. Vždy dbáme na to, aby vše, co připravujeme, tak bylo pro stravování dětí vhodné,“ řekla.

„Město naše připomínky jen bagatelizuje“

Nespokojení rodiče se sice několikrát sešli se zástupci radnice i Scolarestu, podle nich to však ke zlepšení nevedlo.

„Radnice nás neustále přesvědčuje, že stojí na naší straně, že se problémy snaží řešit, výsledky tomu ale neodpovídají. Veškeré naše připomínky město jen bagatelizuje,“ uvedl další nespokojený rodič, Tomáš Marek. Doplnil, že kritici v reakci na postoj města sepsali petici za „odvolání“ Scolarestu.

K protestu se připojilo už 912 lidí. Podle Marka jde nejen o rodiče předškoláků, ale i školáků, o strávníky například z řad seniorů odebírajících školní obědy a lidi zvenčí, kterým není záležitost lhostejná.

„Podpora, které se petici dostalo, nás mile překvapila. Zvlášť když neustále z radnice slyšíme, že nespokojená je jen malá skupinka rodičů,“ zdůraznil Marek.

Vedení města se ovšem nad některými jmény pozastavuje. „Pod peticí jsem viděl i podpisy lidí, které znám a kteří děti ve školkách nemají. Když jsem se jich ptal, odpověděli, že o celé věci moc nevědí, že se k petici připojili pod dojmem informací nespokojených rodičů a z našeho pohledu zavádějících fotek jídel na Facebooku,“ pokrčil rameny místostarosta Michal Oborný.

Tvrzení, že radnice připomínky bagatelizuje, odmítá. „Nesmysl. Sami jsme začali s kontrolami jídla ve školkách, absolvovali jsme řadu jednání s rodiči i Scolarestem. Problém je v tom, že kritici nechtějí dojít ke shodě. Jediné, co požadují, je ukončení spolupráce se Scolarestem, aniž by ovšem navrhli, kdo by měl dětem vařit,“ uvedl místostarosta.

Anketa vyzněla pro Scolarest

Vypovědět smlouvu dodavateli jídla se radnice nechystá. „Kritika se ozývá jen z jedné mateřské školy. Scolarest ovšem nevaří jen pro ni. Nedávno jsme si nechali udělat mezi žáky základních škol anketu (podle údajů města se jí zúčastnilo téměř 1 100 dětí – pozn. red.), ze které vyplynulo, že většina je s jídlem a skladbou jídelníčku spokojená. Jak bychom zdůvodnili změnu dodavatele jídla jim?“ ptá se starosta Stanislav Orság.

Radnice argumentuje i závěry nedávné kontroly krajské hygienické stanice. „Nechceme nic tajit, proto začnu drobným pochybením v podobě několika prošlých balení dětské krupičky. Ve všem ostatním včetně rozboru jídelníčků a zhruba 25 vzorků jídel, které hodnotil pracovník Zdravotního ústavu, vývařovna uspěla na výbornou,“ zdůraznil Oborný.

Ve stejném duchu mluví Scolarest. „Výsledkem kontroly je hodnocení bez jakýchkoli závad a neshod ve všech zmíněných ohledech. Navíc byla většina z testovaných jídel hodnocena v nejvyšší kategorii kvality,“ řekla Vavrochová.

Rodiče výsledky nezpochybňují, pozastavují se ale nad způsobem jejich prezentace.

„To, že vývařovna neporušuje předpisy, není žádná výhra. To by přeci mělo být naprosto běžné ve všech stravovacích zařízeních,“ řekl Vrba. Dodal, že se rodiče nehodlají se současným stavem smířit a záležitost chtějí otevřít na příštím zasedání zastupitelstva.