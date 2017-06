Dodavatel školní stravy Scolarest po kritice a petici opouští Šternberk

„Společnost Scolarest se nadále nechce tohoto lokálního hašteření zúčastňovat, proto podala výpověď, a to i přesto, že finanční benefit ze státních dotací bychom získali až v dalším roce spolupráce s městem Šternberk,“ napsala MF DNES mluvčí firmy Kateřina Vavrochová.

Podobně se vyjádřil místostarosta Michal Oborný. „Ve výpovědi Scolarest důvody neuvedl. Z informací, které od firmy mám, ale vyplývá, že končí mimo jiné z ekonomických důvodů. Její šternberské středisko vykazuje ztrátu, protože firma nemá v prvním roce svého fungování ve městě nárok na státní dotace na personál vývařoven,“ řekl.

Za další důvod představitelé Scolarestu označili podle něj „kampaň“, kterou vedou proti firmě rodiče dětí z několika místních školek.

„Zástupce Scolarestu mi řekl, že společnost nemá zájem dále působit v nepřátelském prostředí, ve kterém je její jméno poškozováno,“ podotkl místostarosta.

Autory petice rozhodnutí potěšilo, vedení města nikoliv

Kritici Scolarestu si na školní stravu stěžují od prvopočátku - od loňského září, kdy firma vývařovny převzala. Tvrdí, že jídlo dětem ve školkách nechutná a vracejí se domů hladové. Jejich protesty před časem vyvrcholily peticí za „odvolání“ firmy, pod kterou se podepsalo více než 900 lidí (psali jsme zde).

Přestože vedení města jejich požadavek odmítlo s tím, že pro vypovězení spolupráce není jediný relevantní důvod, kritici školní stravy mohou slavit.

„Trochu nás mrzí, že ukončení spolupráce se Scolarestem nevzešlo z radnice, v konečném důsledku je to ale jedno. Naším cílem byl odchod firmy a to se nám podařilo. Považuji to svým způsobem za zadostiučinění,“ řekl člen petičního výboru Tomáš Marek.

Zcela opačně hodnotí rozhodnutí společnosti vedení města. „Otevřeně říkám, že mě to mrzí, protože jsem přesvědčený, že Scolarest systém školního stravování posunul výrazně směrem dopředu. Zavedl například bezobjednávkový systém, který je hodně propracovaný,“ míní Oborný.

Základní školy zřejmě přijdou o výběr ze tří jídel

Podle jeho odhadů se radnice s největší pravděpodobností uchýlí po odchodu firmy k obnovení městské příspěvkové organizace, která se starala o školní stravu před Scolarestem.

„Vzhledem k tomu, že nás tlačí čas, asi nebudeme mít prostor k vypsání nového výběrového řízení. Pro představu, než jsme se rozhodli pro Scolarest, trvalo to déle než rok, mimo jiné proto, že jsme objížděli města, ve kterých tato firma působí. Obnovení městské příspěvkovky se nám proto v tuto chvíli jeví jako nejschůdnější varianta,“ uvedl místostarosta.

Současně však upozornil, že případný návrat k předchozí stravovací praxi bude znamenat krok zpět. Nejcitelněji to pocítí podle něj žáci základních škol, kteří s příchodem Scolarestu získali poprvé možnost výběru mezi třemi hlavními jídly. Zřejmě i proto nedávná anketa mezi více než tisícovkou školáků vyzněla ve prospěch Scolarestu.

„Možnosti malé městské příspěvkovky jsou ve srovnání s firmou typu Scolarest značně omezené. V první fázi určitě nebude schopná nabízet žákům výběr ze tří jídel. Jestli se to podaří v budoucnu, bude i otázkou finančních možností,“ upozornil Oborný.

Kritiku kvality surovin a jídla Scolarest odmítá

Nespokojeným rodičům předškoláků by znovunastolení „starých pořádků“ nevadilo, redukce nabídky počtu hlavních jídel by totiž se školek nedotkla, protože Scolarest mateřinkám dodává jedno hlavní jídlo.

„Sami jsme žádali, aby školní stravu převzala zpět příspěvková organizace, protože její jídlo bylo lepší,“ podotkl Marek.

Společně s dalšími nespokojenými rodiči u Scolarestu kritizuje zejména kvalitu používaných surovin a jídla. Firma však jejich výtky odmítá. Argumentuje mimo jiné výsledky nedávné kontroly hygieniků.

„Kontrolovali jak vstupní suroviny, tak provozní procesy a postupy, způsob skladování a následný proces přípravy jídla i kvalitu výsledného jídla včetně senzorických šetření. Výsledkem je hodnocení bez jakýchkoliv závad a neshod ve všech zmíněných ohledech. Navíc byla většina ze senzoricky testovaných jídel hodnocena v nejvyšší kategorii kvality,“ zdůraznila mluvčí Scolarestu.