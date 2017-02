Při prodeji dalšího pozemku investor jednání ukončí, varuje Sigmu Hubník

Jaká je vaše role v jednání?

Pomáhám investorovi vstoupit do Sigmy, ne jako zprostředkovatel. Pomáhám, protože jsem tady dlouhá léta hrál a nelíbí se mi, jak se to tady vede. Ze zákulisí jsem se dozvěděl pár věcí mimo fotbal. Takže z tohohle důvodu jsem tam vstoupil. Vše jsem dělal po vlastní ose. Informoval jsem se u pár lidí z fotbalu. Ale nikomu jsem nic neříkal. Bylo to překvapení pro všechny.

Odkud se znáte s investorem?

Známe se přes dva tři obchody ze zahraničí, kdy jsem zkoušel dělat různé věci po fotbale, když jsem byl zraněný. Nabídl jsem jim, jestli by nechtěli jít do tohohle byznysu, jestli by nechtěli investovat. Naskytla se možnost koupit Sigmu. Ne že bych je přesvědčoval, ale řekl jsem jim, že by to bylo dobré.

Jednatelem firmy Frami Group je František Vařeka. Jde tedy o něj?

To zatím nikdo neví.

Nerozumím. Přece víte, jakým lidem jste Sigmu doporučil, ne?

Tohle není téma, které bych chtěl rozebírat. Jen všeobecně.

Nepřejí si to? Pro fanoušky Sigmy jde o zásadní informaci. Můžete dát za ně ruku do ohně?

Jinak bych do toho nešel. Toho se bojí podle mě i město, samozřejmě chápu jejich garance. Proto teď hledáme cestu, jak garance dát na papír, aby i město mělo jistotu. Podnikání v Česku není dobré, podnikají v zahraničí, a proto tady o nich nikdo nic neví. Není to potřeba.

Ale o cizince nejde?

Ne, cizinci to nejsou.

Účastníte se jednání s městem?

Ano.

Jaký máte z toho dojem?

Dali jsme nabídku. S panem Lébrem (spolumajitelem Sigmy, pozn. red.) jsme jednali už před Vánoci. Ne že bychom s ním byli domluvení, ale nabídka ho zaujala. A teď nám město poslalo garance.

Za Sigmu nabízíte, tedy Frami Group, 210 milionů korun. Tato suma obsahuje i koupi Androva stadionu, že?

Přesně.

Je to podmínka? Město chtělo něco z infrastruktury mít, aby mělo jistotu, že se na Andrově stadionu bude hrát vždy fotbal.

Proto se dá do akcionářské smlouvy, že po dobu padesáti nebo sta let se tady bude hrát profesionální fotbal a že se tady nevybudují nějaké mrakodrapy. Městu se to líbilo, ale chtělo další garance.

Vy byste pak v Sigmě v nějaké pozici pracoval?

To bude otázka až potom, jestli to vyjde. Já věřím, že to dopadne. Uvidíme. Nějakou nabídku jsem dostal, když jsem končil. Měl jsem být vedoucím mužstva, ale to nějak nedopadlo. Nevím proč.

Jak jsou jednání daleko?

My dali jako jediní konkrétní nabídku. Město a Sigma se brání, že potřebují garance. Teď je řešíme.

Je vaší podmínkou, aby Sigma byla oddlužená?

Ne.

Sigma během tří let už dvakrát sestoupila z první ligy, je zadlužená. Co říkáte na její situaci?

Špatný...

Teď se Sigma chystá prodat parcelu s umělou trávou...

Řekli jsme, že pokud prodají další pozemek, tak do toho nevstoupíme. Je to strašné. Tam jsou zřejmě úplně jiné záměry.