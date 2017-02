Za fotbalovou Sigmu nabízí stamiliony firma z činžáku a s nejasnými příjmy

Vedení města označilo návrh za zajímavý, po firmě ale chce bližší podrobnosti, jaké má se Sigmou plány. A ptát se bude i na to, z jakého podnikání pocházejí slibované peníze.

Ve sbírce listin, do které mají firmy povinnost vkládat své účetní závěrky, se to zájemce nedozví. Frami Group, jejíž jméno přinesl deník Sport, totiž žádnou takovou písemnost v této sbírce nemá.

„Mohu potvrdit, že firma Frami Group předložila nabídku, ve které za 85 procent akcií Sigmy a uhrazení jejího dluhu (činí zhruba 70 milionů, pozn. red.) nabízí částku 210 milionů. Představa tohoto zájemce o nové akcionářské struktuře je taková, že pět procent akcií bude vlastnit město a zbylých deset spolek SK Olomouc Sigma MŽ,“ řekl náměstek primátora Martin Major.

Doplnil, že nabídka ovšem čítá jen několik málo vět a mnohé důležité informace neobsahuje.

„Není z ní například zřejmé, čím může zájemce garantovat další fungování fotbalu, a to nejen toho vrcholového, ale i mládežnického. Stejně tak nás zajímá, zda má nějaké zkušenosti s fotbalem. Proto jsme firmě poslali doplňující dotazy. Každopádně jde o zajímavou nabídku, chceme ale znát další podrobnosti,“ podotkl Major.

Už dříve naznačil, že radnice bude muset zvážit, zda je pro ni stěžejní utržit za prodej cenných papírů co nejvyšší částku, nebo dosáhnout nižšího výnosu, ovšem s tím, že bude vlastnit klíčové části Androva stadionu. Pokud by město kývlo na nabídku Frami Group, o možnost získat kontrolu nad sportovištěm by přišlo, protože firma chce stadion vlastnit celý.

Podmínky obou zájemců o klub se navzájem vylučují

Druhým, dosud nejmenovaným zájemcem o fotbalové akcie Sigmy, je podle kuloárních informací firma podnikatele a místopředsedy FAČR Zdeňka Zlámala, podmínku získat celý stadion nemá.

Na druhou stranu ale požaduje, aby vstoupil do klubu bez dluhů. Sigma kvůli tomu už připravuje prodej pozemku pod hřištěm s „umělkou“, ze kterého chce své půjčky zaplatit (více čtěte zde).

Tato transakce ovšem zase přímo odporuje podmínce Frami Group. „Řekli jsme jim, že pokud prodají další pozemek, tak do toho vstoupit nehodláme,“ zdůraznil bývalý hráč a jedna z legend Sigmy Michal Hubník, který firmě pomáhá s jednáním.

Radnice se zatím nepřiklonila ani k jedné nabídce a bude dál jednat s oběma zájemci.

„Žádného z nich a priori neodmítáme,“ řekl Major.

Firma nabízí 210 milionů, ale její základní kapitál je 200 tisíc

MF DNES se pokusila zjistit o firmě Frami Group bližší informace a při tom narazila na řadu nejasností. Z veřejně dostupných zdrojů předně nevyplývá, v čem konkrétně podniká.

Tyto informace obvykle obsahují webové stránky firem, které ovšem Frami Group nemá, a dále výroční zprávy zveřejňované ve sbírce listin na webu justice.cz. V případě Frami Group v ní tyto dokumenty nejsou. Totéž platí i o účetních závěrkách, které firmy musejí zakládat do sbírky ze zákona.

Otázku týkající se oboru podnikání předestřela MF DNES jednateli firmy Vařekovi, ten se ovšem zatím odmítl o celé záležitosti bavit.

„Nebráním se komunikaci, vyjádřím se ale, až budu znát stanovisko města k naší nabídce, a to ať bude kladné, nebo záporné,“ řekl.

Světlo do celé věci nevnesl ani Hubník. „Podnikání v Česku není dobré, podnikají v zahraničí, a proto tady o nich nikdo nic neví. Není to potřeba,“ uvedl.

Konkrétní nebyl ani ve věci majitele Frami Group. „Tohle není téma, které bych chtěl rozebírat,“ řekl.

Odpověď na otázku, kdo firmu vlastní, nedává ani obchodní rejstřík, podle kterého je jediným společníkem Frami Group sama společnost Frami Group.

Zájemce o klub má formální sídlo v činžáku a neplatí DPH

Co naopak z rejstříku vyplývá, je to, že firma má sídlo v jednom z pražských činžáků. Prostory v něm si lze pronajmout od společnosti, která tuto možnost nabízí na webu www.sidlo.biz.

„Chcete sídlo společnosti nebo virtuální kancelář? Sidlo.biz nabízí sídlo firmy za 99,- Kč měsíčně,“ uvádí web.

Obchodní rejstřík také obsahuje informaci, z níž vyplývá, že zájemce nabízející za Sigmu 210 milionů má základní kapitál 200 tisíc korun.

„Frami Group není ani plátcem DPH, což obvykle ukazuje, že taková firma žádné velké tržby nemá. To ale nesedí k někomu, kdo o sobě tvrdí, že dělá v zahraničí stomilionové obchody se zemědělskými komoditami,“ řekl zdroj MF DNES, který si nepřál zveřejnit své jméno.

Bližší o informace o podnikání Frami Group zatím nemá ani město. Ptát se po nich určitě bude.

„Samozřejmě budeme chtít vědět veškeré souvislosti,“ řekl Major.