Fotbalová Sigma zvažuje splacení dluhů prodejem tréninkového hřiště

Sigmu dostihl dluh, který si v minulých letech nastřádala půjčkami od svého největšího akcionáře, podnikatele Josefa Lébra. Shánění peněz na zaplacení dluhu ale začalo být neodkladné teprve před několika dny, konkrétně po pátečním jednání dozorčí rady klubu.

Podle jejího předsedy a primátora Antonína Staňka se vedení Sigmy muselo pustit to hledání kvůli tomu, že avizovaný, ovšem stále ještě nejmenovaný mecenáš si přeje vstoupit do nezadluženého klubu (psali jsme zde).

„Tento jeho požadavek nyní zaznívá nejvýrazněji,“ řekl na konci minulého týdne Staněk.

Sigma ovšem potřebnou hotovost nemá a limitovaná je i co se týče takzvaného zbytného majetku, protože ho prodávala už v minulosti (více čtěte zde). Patrně bude proto muset sáhnout už i přímo na zařízení, která využívají fotbalisté.

„Popravdě už toho moc na prodej nemáme. Pokud nepočítám klíčový majetek, tak v úvahu přichází tělocvična, nebytové prostory v tribunách, možná nějaké plochy v Řepčíně a umělka, respektive pozemek pod ní,“ řekl místopředseda představenstva Sigmy Petr Konečný.

Sigma je v pasti a musí k záchraně přinést oběti, zní z klubu

Ten aktuální situaci klubu dokonce přirovnává ke zvířátku, které je lapené v pasti.

„To zvířátko musí kousek sebe obětovat tím, že si ukousne prsty nebo přední či zadní tlapu, aby zachránilo svůj život,“ řekl.

Zmíněný příměr zmínil mimo jiné v souvislosti s tím, že v současné chvíli považuje za jednoho z horkých kandidátů na prodej právě půdu pod hřištěm s umělým povrchem, které je součástí tréninkového centra Sigmáků u plaveckého stadionu.

„Umělka, přestože je určitě potřebná, je svým způsobem zbytný majetek, jsou tam také stále živé spory s obyvateli okolních domů ohledně provozu hřiště, a dále je potřeba se podívat na hodnotu toho pozemku. Výnos z něj by za určitých okolností mohl dosáhnout nebo se alespoň přiblížit částce, kterou potřebujeme na uhrazení dluhu. Nemůžeme prodávat něco, co má hodnotu třeba tří milionů, když jich potřebujeme řádově desítky,“ podotkl.

Doplnil, že o částce, kterou Sigma bude vracet, bude ještě vedení klubu jednat s Lébrem.

„Pokud bude požadovat veškeré úroky v plné výši, tak ta částka bude spíš směřovat k 70 milionům, pokud by se nám podařilo s výší úroků pohnout, bude to méně,“ řekl místopředseda představenstva.

Hřiště musí podle podmínek dotace ještě čtyři roky sloužit

Jasněji v tom, zda se Sigma vzdá pozemku pod umělou trávou, by mělo být na konci ledna, kdy se sejde představenstvo klubu a vyřkne doporučení vůči dozorčí radě. Ovšem i za předpokladu, že klub hřiště prodá, by plocha měla fotbalistům sloužit ještě téměř pět let.

„To je naše podmínka odprodeje. Na vybudování umělé trávy totiž šla dotace a podle projektu musí minimálně ještě 4,5 roku fungovat,“ vysvětlil Konečný a podotkl, že po vypršení zmíněné lhůty by klub mohl vybudovat nové hřiště s umělou trávou v Řepčíně, kde fotbalisté rovněž trénují.

„Řeknu to tak, že pokud nemáte peníze, nemůžete bydlet v luxusní části města. Řepčín ale není tak daleko, navíc tam už Sigma zázemí má. Znova ale zdůrazňuju, zatím o žádném prodeji rozhodnuto není,“ podotkl Konečný.

Dluh Sigmy rostl postupně v uplynulých letech zejména proto, že si klub nedokázal vydělat na svůj provoz a půjčoval si na něj od Lébra. Jen v minulém hospodářském roce 2015/2016 vzrostl dluh o více než 13 milionů korun.(podrobnosti zde).

„Pokračuje trend minulých let, kdy chybějící finanční prostředky dříve získávané z přestupů a z účastí v mezinárodních soutěžích jsou nahrazovány prodejem majetku a půjčkami,“ stojí ostatně v jednom z posledních zápisů, který klub zveřejnil ve sbírce listin na stránkách justice.cz.

Svou budoucnost tak Sigma stále upíná k avizovanému mecenáši, od kterého si slibuje ekonomickou situaci, respektive dotace na provoz. Jednání s ním podle vedení města pokročila, dohoda ale jistá stále není.