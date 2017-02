Prodávané tréninkové hřiště Sigmy je lukrativní, mohou ho nahradit byty

Rozhodnutí obětovat „umělku“ souvisí s požadavkem jednoho ze zájemců o fotbalové akcie Sigmy, jenž svůj příchod do ní podmiňuje oddlužením.

„Dluh Sigmy je potřeba vypořádat, i kdyby se akcionáři nedohodli s žádným partnerem. V přípravě prodeje proto pokračujeme. Jedna z mého pohledu značně nekonkrétní nabídka nemůže přípravu zablokovat,“ reagoval místopředseda představenstva Sigmy Petr Konečný na dotaz MF DNES, zda klub nezměnil svoji strategii poté, co radnice dostala nabídku od společnosti Frami Group.

Ta totiž svůj zájem o Sigmu podmiňuje tím, že modří „umělku“ neprodají (více čtěte zde).

Pokud se transakce uskuteční, kupující získá poměrně lukrativní plochu. „Na zmíněném pozemku se dá stavět, respektive využití této plochy k bytové výstavbě umožňuje územní plán města za splnění dvou podmínek,“ řekl vedoucí odboru koncepce a rozvoje Marek Černý.

„Tou první je zpracování regulačního plánu, který zjednodušeně řečeno vymezí v rámci dané plochy veřejná prostranství či stavební a uliční čáry, a dále je nutné prokázat, že lokalita je chráněná před hlukem,“ dodal.

Prodej pozemku by mohl stačit na kompletní pokrytí dluhu

Právě možnost využít půdu pod „umělkou“ jako stavební parcelu zvyšuje její hodnotu.

„Pokud jsou v místě dostupné inženýrské sítě, což předpokládám, že jsou, cenu za metr čtvereční v takto lukrativní lokalitě bych odhadoval zhruba na pět tisíc korun. To mluvím o variantě, že by pozemek sloužil k výstavbě rodinných domů. Pokud by ho vlastník využil k vybudování bytových domů, cena může být ještě vyšší,“ míní realitní makléř Petr Korytar. Očekává, že Sigma nebude mít o zájemce nouzi.

„V Olomouci je obecně stavebních parcel málo, v okolí centra je jich naprosté minimum. Plocha, o které se bavíme, je navíc v úřednické čtvrti, všude je to kousek. Vlastník určitě nebude mít problém takový pozemek prodat,“ podotkl Korytar.

Nabízený pozemek má rozlohu přibližně 13 500 metrů čtverečních. Pokud se naplní prognóza realitního makléře a Sigma plochu prodá za cenu něco přes pět tisíc korun za metr, výnos transakce jí bude na umazání dluhu ve výši 70 milionů stačit.

Klub roky hospodaří ve ztrátě, půjčoval mu hlavní akcionář

O tom, že by modří měli obětovat část svého tréninkového centra u plaveckého stadionu, rozhodlo vedení klubu na konci ledna s tím, že se o pozemek může ucházet kdokoli. Nabídky Sigma přijímá do pátku 17. února.

„Zvítězí ten, kdo nabídne nejlepší podmínky,“ uvedl Konečný. Upřesnil, že ačkoli klub potřebuje z prodeje získat co nejvyšší částku, cena nebude jediným kritériem.

„Při hodnocení nabídek budeme přihlížet například i k představě kupce ohledně nájemného, které mu Sigma bude platit za to, že hřiště bude ještě dalšího minimálně 4,5 roku využívat,“ zdůraznil. Podmínkou klubu totiž je, že si bude plochu pronajímat právě po tak dlouho dobu a to do skončení životnosti umělé trávy, na kterou fotbalisté získali dotaci.



Svůj dluh si modří nastřádali v minulých letech půjčkami od svého největšího akcionáře, olomouckého podnikatele Josefa Lébra. Peníze Sigma potřebovala zejména na provoz, na který si nedokázala vydělat vlastními silami. Jen v minulém hospodářském roce 2015/2016 se dluh klubu zvýšil o více než 13 milionů.

Pozemek u plaveckého stadionu klub získal před čtyřmi lety, kdy jej převedl do jeho majetku jeden z akcionářů, konkrétně občanské sdružení SK Olomouc Sigma MŽ. A to výměnou za cenné papíry, které fotbalová akciová společnost SK Sigma Olomouc upisovala v rámci navýšení svého základního kapitálu.