O fotbalovou Sigmu se hlásí třetí zájemce, konsorcium místních firem

Je to uskupení s pracovním názvem 1. Olomoucká fotbalová, za kterým stojí někdejší i současní obchodní partneři modrých, kteří investují či dříve platili za reklamu v ochozech Androva stadionu či na dresech.

„Reálně existuje pět podnikatelů či firem, kteří jsou ochotni za určitých podmínek sdružit své síly a garantovat klubu každoroční příspěvek 20 až 25 milionů korun. Jsem přesvědčený, že je reálné zajistit deset až patnáct takových subjektů,“ píše v dopise adresovaném vedení města Martin Rak.

Ve zmíněném dokumentu tento někdejší člen představenstva a zástupce ředitele Sigmy zmiňuje, že ho vedení radnice už loni v létě vybídlo, zda by (jako člověk znalý místního fotbalového a zároveň také podnikatelského prostředí - pozn. red.) nemohl dát dohromady regionální byznysmeny, kterým není budoucnost Sigmy lhostejná.

Jména potenciálních zakladatelů 1. Olomoucké fotbalové ale zatím Rak nechtěl zveřejnit s tím, že si to zúčastnění nepřejí.

„Každopádně můžu říct, že jde o bývalé i současné obchodní partnery Sigmy, které osobně znám a věřím jim. Jsem přesvědčený o tom, že chtějí olomouckému fotbalu pomoci a jejich finanční možnosti jim to umožňují,“ řekl MF DNES Rak.

V převodu stadionu na město podnikatelé nevidí problém

Uskupení se chce podle něj stát hlavním vlastníkem Sigmy, zájem má až o 90 procent cenných papírů klubu. Dalšími majiteli mají podle modelu, který konsorcium navrhuje, zůstat spolek SK Sigma Olomouc MŽ - nově jako vlastník pěti procent fotbalových akcií, a město s minimálně čtyřprocentním podílem. Novými akcionáři klubu by se pak měli stát fanoušci, na které by zbylo jedno procento cenných papírů.

Dosavadní hlavní vlastník Sigmy podnikatel Josef Lébr v navrhované akcionářské struktuře nefiguruje. Konsorcium totiž vychází z dřívějších informací, že své akcie převede na spolek a Sigma mu „na revanš“ uhradí přibližně sedmdesátimilionový dluh z peněz, které utrží za připravovaný prodej pozemku pod hřištěm s umělou trávou nedaleko plavecké haly.

Ve svých plánech se konsorcium nebrání převodu fotbalového Androva stadionu do majetku města, jehož vedení dlouhodobě deklaruje, že chce mít klíčové části sportoviště pod kontrolou.

„Případný převod stadionu by byl spojen se souběžným převodem akcií v držení města na 1. Olomouckou fotbalovou,“ stojí v dokumentu.

Klub naposledy hospodařil se ziskem před sedmi sezonami

Vedení radnice zatím k návrhům uskupení stanovisko nezaujalo. „Dopis vnímám jako soukromý názor Martina Raka na to, jak by se situace v Sigmě dala řešit,“ řekl náměstek primátora Martin Major s tím, že se záležitosti bude věnovat městská rada.

V současné chvíli tedy existují tři zájemci o vstup do Sigmy. Nejdéle, už několik měsíců, město jedná s dosud nejmenovaným mecenášem, kterým je podle informací MF DNES jedna z firem podnikatele a místopředsedy FAČR Zdeňka Zlámala.

Druhou nabídku klub dostal od pražské společnosti Frami Group, což je firma se základním kapitálem 200 tisíc korun, která navzdory legislativě nezveřejňuje své účetní závěrky (více čtěte zde).

Od nového většinového vlastníka si radnice slibuje ekonomickou stabilizaci Sigmy, která několik posledních let hospodaří se ztrátou. Naposledy dokázala hospodařit se ziskem v sezoně 2009/2010. A to proto, že si klub nedokázal vydělat na svůj chod vlastními silami. Představitelé Sigmy to už dříve vysvětlovali výpadky v příjmech z přestupů hráčů a neúčastí Sigmy v mezinárodních soutěžích.