KOMENTÁŘ: Fotbal pro fanoušky. Sigmy?

Ve středečním finále českého poháru burácelo na Andrově stadionu více než jedenáct tisíc lidí, vyprodáno. Nádhera!

Sigma ve druholigové sezoně nemusela otevírat tribuny za brankou, pro přibližně dvě tisícovky přihlížejících to zkrátka nebylo třeba. Ale v neděli udělá další výjimku.

To proto, že přijede ostravský Baník se svým početným kotlem fanoušků, kteří by rádi na Hané oslavili postup. Baníkovci dostali k dispozici znovu celou severní tribunu za brankou s kapacitou 3 871 míst.

Od domácího klubu hezké gesto, na němž může vydělat, pokud mu chuligáni nezpůsobí škody na majetku. Nebylo by to poprvé...

Možná i proto Sigma zvedla cenu vstupenek na zápas. Ze 60 korun (nekryté sedadlo) a 80 korun (kryté) na jednotnou stovku pro všechny kamkoli. Nepotěšila tím své věrné fanoušky, kteří modré podporovali i po opětovném sestupu do druhé ligy. Oficiální (ne)vysvětlení navýšení vstupného je strohé. „Jde o vnitřní záležitost klubu,“ sdělil MF DNES tiskový mluvčí Olomouce Petr Pelíšek.

Expert na sportovní marketing Tomáš Janča to nepovažuje za šťastné řešení. „Přijde mi to oportunistické a jdoucí proti korektnímu vztahu s fanoušky. Obzvláště v situaci, kdy jde o druhou ligu – tedy soutěž, kterou je z hlediska historie Sigmy třeba brát hodně potupně,“ řekl MF DNES. „Já obecně nemám problém s proměnlivými cenami, ale toto je trochu jiná situace. Zdražení o 20 až 40 korun není pro fanoušky nic fatálního, je to pár korun. Spíše jde ale o princip – mnohem víc vadí skutečnost, že to takto udělali, než o kolik to udělali.“

Navyšování vstupného je vždy pro diváky citlivou záležitostí. Během sezony zvlášť. Byť na to má klub právo, nemorální to není, ale normální také ne. Zvlášť pokud jej dostatečně nevysvětlí. To je z hlediska PR klubu absolutně špatně.

Olomouc rozhodně nepatří ke klubům s drahým vstupným, ale jak zmínil Janča – jde o princip.

Nezasloužili by si věrní fanoušci Olomouce spíše vstup zdarma?

Jako oslavu postupu?

Poděkování za důvěru?

Klubová kasa je proti těmto gestům, což se dá pochopit.

Levante ovšem ve Španělsku zvolilo zcela opačný mimořádný přístup. Stejně jako Sigma se po sestupu rychle dokázalo vrátit do nejvyšší soutěže. A každý fanoušek, který přišel podpořit Levante ve druhé lize aspoň v osmnácti domácích zápasech z jedenadvaceti, dostane permici na celou příští sezonu v La Lize zdarma (včetně zápasů s Realem Madrid nebo Barcelonou).

Přitom ani Levante si finančně nemůže zrovna vyskakovat, jeho rozpočet se řadí ve Španělsku k nejmenším. „Plníme slib, který jsme dali na začátku sezony. Fanoušci nám k postupu hodně pomohli. Je to krásný způsob, jak dokázat, že jsme s nimi v blízkém spojení,“ vysvětloval prezident klubu Catanal.

Spojení fanouška a Sigmy blízké zatím není. To je ostatně po dvou sestupech, korupční aféře a skandálu s vykupováním hráčů stále běh na dlouhou trať. Potrvá, než vyprodá stadion i na svůj zápas. Ale je už třeba začít dělat první krůčky.

A příznivce si hýčkat.

Jenže kotel Olomouce, tedy spíš už jen kotlík, během zápasů ve druhé lize skandoval proti dlouholetému funkcionáři klubu: Gajda ven!

A když přidal i nadávky, dostal jeho lídr zvaný Metla Lidstva zákaz vstupu na domácí utkání.

Platil jen jeden zápas, avšak vypovídá to o mnohém.

Sigma by měla s fanoušky (i těmi kritickými) začít pracovat, otevřít se jim, a nikoli bojovat.