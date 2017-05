Lébr už není spolumajitelem fotbalové Sigmy, klub mu vrací přes 60 milionů

Klub, který nyní vlastní jen spolek a město, Lébrovi zaplatí z výnosu prodeje pozemku pod tréninkovým hřištěm s umělou trávou.

„Všechny smlouvy - o prodeji pozemku, o vyrovnání dluhu vůči Josefu Lébrovi a o převodu jeho dosavadních akcí na spolek - jsou už podepsané. Bylo to součástí jednoho balíku smluv. Ještě sice musí dojít k jejich naplnění, osobně ale nevidím nic, co by to mělo ohrozit,“ popsal pro MF DNES aktuální stav transakce místopředseda představenstva SK Sigma Olomouc Petr Konečný.

Z prodeje pozemku podle něj klub inkasuje přes než 60 milionů korun, což mu bude stačit nejen na umoření dluhu, ale i převod Lébrových akcií na spolek.

„Musím říct, že se (Lébr - pozn. red.) zachoval vůči Sigmě velkoryse. Například tím, že po klubu nepožadoval zaplacení úroků,“ podotkl Konečný s tím, že cenné papíry byznysmen přenechal spolku za symbolickou částku.

Klub splnil podmínku mecenáše, jistotu to ale neznamená

Celou transakci začalo představenstvo klubu připravovat v lednu. Tehdy primátor Antonín Staněk oznámil, že hlavní zájemce o případný vstup do Sigmy má dvě podmínky - že modří uhradí svůj dluh a že mezi akcionáři klubu nebude jiný podnikatel vyjma jeho.

Stanovisko tohoto dosud nejmenovaného investora, se kterým olomoučtí jednají už několik měsíců, by měla radnice znát příští týden. Pokud dostane negativní odpověď, bude jednat o další nabídce.

„Kdybych to řekl v nadsázce, máme jednu nevěstu a jednu milenku,“ usmál se náměstek primátora Martin Major. Na dotaz, zda radnice má krizovou variantu pro případ, že by se mecenáš nenašel, odpověděl: „Já věřím, že tato situace nenastane. Sigma je po svém oddlužení velice atraktivní zboží.“

Klub naposledy hospodařil se ziskem před sedmi sezonami

Podobně to vidí i vedení spolku, jenž nadále podporuje plán města získat pro Sigmu nového partnera, na kterého je sdružení připraveno - v případě dohody - převést potřebný podíl akcií.

„Soukromým investorům se nyní naskytla šance vstoupit do nezadluženého, vyčištěného klubu postupivšího do první ligy. Je to nabídka výborná, nevím, kde jinde je nyní lepší stav než u nás,“ řekl šéf spolku Jaromír Gajda.

Svůj dluh vůči Lébrovi si Sigma nastřádala v minulých letech půjčkami, jež potřebovala zejména na provoz, na který si nedokázala vydělat vlastními silami.

Naposledy byl klub v kladných číslech v sezoně 2009/2010 a například jen v minulém hospodářském roce 2015/2016 se dluh zvýšil o více než třináct milionů korun, protože hospodaření skončilo ztrátou 26 milionů (více čtěte zde).