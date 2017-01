Fotbalová Sigma zůstává ztrátová, spolumajiteli Lébrovi dluží 70 milionů

Ztráta více než 26 milionů korun za uplynulou sezonu 2015/2016, k tomu dalších minus 125 milionů z předchozích let. Takto nelichotivé je skóre Sigmy v ekonomické oblasti.

Nefotbalové trable ji totiž provázejí již několik let, naposledy dokázala hospodařit se ziskem v sezoně 2009/2010. Ztráty v následujících letech zapříčinil fakt, že si klub nedokázal vydělat na svůj chod vlastními silami. Jeho představitelé to už dříve vysvětlovali výpadky v příjmech z přestupů a neúčastí Sigmy v mezinárodních soutěžích.

Chybějící peníze Sigma získávala pomocí půjček od svého největšího akcionáře, podnikatele Josefa Lébra, a také prodejem majetku.

„Suma půjčených prostředků vzrostla (v uplynulém hospodářském roce - pozn. red.) o 23,3 procenta,“ stojí ve výroční zprávě za účetní období 2015/2016, kterou klub zveřejnil koncem loňského roku na stránkách www.justice.cz. Aktuálně tak Sigma Lébrovi dluží více než 70 milionů korun.

Hospodaření si klub vylepšil prodejem obchodu a pozemků

Ohledně prodeje majetku výroční zpráva zmiňuje transakci, respektive prodej Velkoobchodu Vrtal v severní tribuně fotbalového Androva stadionu. A dále pozemků pod dětským dopravním hřištěm nedaleko zmíněného sportoviště.

Svízelnou ekonomickou situaci Sigmy by měl podle představ radnice a klubu stabilizovat nový investor, který bude ochotný dotovat ztrátový provoz. Vedení města už zhruba před měsícem oznámilo, že jedná s vážným a důvěryhodným zájemcem o koupi nadpolovičního podílu akcií Sigmy.

Primátor města a současně předseda dozorčí rady klubu Antonín Staněk tehdy naznačil, že v ideálním případě by Sigma mohla dostat nového investora jako dárek k Vánocům. Optimistický scénář se však nenaplnil.

„Jednání zatím neskončila. Každopádně nemám signál o tom, že by v mezidobí došlo k něčemu převratnému v tom smyslu, že by se něco nemělo uskutečnit,“ řekl Staněk, který by rád celou záležitost uzavřel do konce ledna.

Lébr se prodeji akcií nebrání, město si jich chce nechat jen pár

Jenže pouze na samotném městu výsledek jednání nestojí. Radnice totiž nevlastní nadpoloviční balík akcií Sigmy, nýbrž jen zhruba třetinu. K transakci by se tak musel přidat některý ze dvou dalších akcionářů. Ani v tom by nemusel být problém.

„Já se prodeji svých akcií nebráním, na druhou stranu pokud je investor nebude chtít, tak si je ponechám,“ ujistil Lébr.

Sama radnice by si ráda nechala jen několik málo cenných papírů Sigmy.

„Jako výraz podpory fotbalu,“ upřesnil primátor. Současně ale zdůraznil, že akcie je město ochotné prodat jedině za předpokladu, že získá do majetku klíčové části Androva stadionu.

„Každý mecenáš může odejít, stadion tu ale musí zůstat v tom smyslu, že ho bude možné dál využívat pro fotbal. I kdybychom měli začínat od začátku, od krajského přeboru,“ řekl nedávno Staněk s tím, že propad do nižších soutěží by Sigmě skutečně hrozil, pokud by se ekonomické problémy prohlubovaly.

Tajemný investor? V kuloárech se mluví o Zlámalovi

Jméno zájemce o koupi nadpolovičního podílu akcií Sigmy radnice i klub od prvopočátku tají s tím, že potenciální investor zatím o publicitu nestojí.

„Zveřejníme ho až po podpisu smlouvy,“ trvají na svém představitelé města i Sigmy.

Podle kuloárních informací vkládají své naděje do podnikatele, místopředsedy FAČR a otce bývalého olomouckého brankáře Zdeňka Zlámala. Jeho jméno odpovídá i vyjádření vedení města, které už dřív poodhalilo, že potenciálním mecenášem je člověk, který je známý ve fotbalovém prostředí.

Sám Zlámal však možnost, že by se chystal vstoupit do Sigmy, už v prosinci odmítl. „To jsou mylné, úplně scestné informace,“ uvedl.

Čekání na řešení svízelné situace klubu tak zdaleka nekončí...