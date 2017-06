Investoři o fotbalovou Sigmu ztratili zájem, spoléhá na veřejné peníze

„V tuto chvíli nemáme nic rozjednáno na takové úrovni, ze které by se něco rýsovalo. Nebudu tvrdit něco jiného, jednak by to nebyla pravda, a dále proto, že je v našem vlastním zájmu, aby se veřejně vědělo, respektive, aby případní zájemci věděli, že investora nemáme a hledáme ho,“ řekl místopředseda představenstva Sigmy Petr Konečný.

Kauza mecenáš Sigmy se táhne už od loňska. Jednání s hlavním favoritem, jehož město a klub překřtily na „nevěstu“, zkrachovala po několikaměsíčních námluvách v první polovině května.

Vlastníky Sigmy to nepotěšilo, optimismus jim nicméně nechyběl. Rozhodnutí do té doby utajovaného (ne)mecenáše – podnikatele a místopředsedy FAČR Zdeňka Zlámala - komentovali i tak, že jim uvolnilo ruce k jednáním s dalšími zájemci.

„Milenek, tedy zájemců o vstup, má Sigma několik,“ ujišťovali zástupci města před pár týdny. Optimismem hýřil i šéf spolku Jaromír Gajda. „Investorům se nyní naskytla šance vstoupit do nezadluženého, vyčištěného klubu postoupivšího do první ligy. Je to výborná nabídka, nevím, kde jinde je nyní lepší stav než u nás,“ tvrdil.

Sigmě podle vedení nepomohlo dění kolem fotbalové asociace

Jména zájemců však město nezveřejnilo s tím, že žádají diskrétnost. Podle kuloárních informací očekávání města i spolku směřovala například i ke skupině dlouholetých sponzorů olomouckého fotbalu, kteří v únoru prostřednictvím někdejšího manažera klubu Martina Raka sdělili radnici, že jsou připravení jednat o majetkovém vstupu.

Tehdy však město preferovalo „nevěstu“, tedy Zlámala, a označovalo za nefér jednat s jiným uchazečem. V mezidobí se podle všeho situace obrátila, zájem podnikatelů podle informací MF DNES znatelně ochladl, případně už akcie nechtějí vůbec.

Do situace, kdy klub aktuálně žádného zájemce nemá, se Sigma dostala podle Konečného nezaviněně.

„Mluvím o dění ve fotbale, o tom, co se dělo před valnou hromadou FAČR, o volbě jejího předsedy a tak dále. Sponzoři po těchto událostech mají jinou tendenci, říkají nám, že Sigmu rádi podpoří, a mnohdy jde o nemalé částky, nechtějí být ale těmi, kdo nese odpovědnost hlavního vlastníka. To je ale celorepublikový trend,“ nastínil.

První liga ohrožená není, uklidňuje klub. Na posily ale není

Fanoušky Konečný přesto uklidňuje, že účast v první lize není ohrožena. Tedy pokud vyjde plán radních, podle něhož by město mělo převzít Andrův stadion a platit jeho provoz.

„S touto pomocí můžeme hrát první ligu, asi se nám ale nepodaří chytit ten drajv, který si slibujeme od příchodu nového většinového vlastníka. Na posily prostě v tuto chvíli nejsou peníze,“ krčí rameny Konečný.

Podle nedávného vyjádření Gajdy by převod stadionu pro Sigmu znamenal z pohledu provozních nákladů úlevu 15 milionů ročně. Odhad náměstka primátora Martina Majora je zhruba poloviční.

„Přesnou částku teď neřeknu, protože zatím není jasné, jak velkou část fotbalové infrastruktury by město převzalo. Zmínit můžu jen hrubý odhad, který se pohybuje mezi šesti až osmi miliony,“ řekl začátkem června v rozhovoru pro MF DNES (celý rozhovor čtěte zde).

Vedení města je každopádně myšlence získat fotbalový areál nakloněné, protože ho považuje za rodinné stříbro, které je potřeba do budoucna chránit. I proto si radnice nechala loni zpracovat analýzu, která cenu Androva stadionu odhadla na 150 až 200 milionů korun.

Přesná čísla ohledně ceny i provozních nákladů bude mít představenstvo Sigmy k dispozici zřejmě příští měsíc. Na program jednání zastupitelstva by se svatostánek modrých mohl dostat v září.