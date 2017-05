Fotbalová Sigma může zůstat bez mecenáše, město zvažuje převzetí stadionu

Sigma ve středu večer oznámila, že tajemným zájemce o vstup do klubu byl podnikatel Zdeněk Zlámal. Svůj plán ovšem skrečoval s vysvětlením, že coby místopředseda Fotbalové asociace České republiky nemůže vlastnit profesionální fotbalový klub (psali jsme zde).

Radnice i Sigma tak budou jednat s dalšími údajnými zájemci, nabídek prý mají několik.

Majitelé Sigmy ovšem mají v záloze i další řešení. Spočívá v plánu vedení radnice převzít fotbalový Andrův stadion, který město považuje za rodinné stříbro, jež je potřeba chránit ve smyslu zachování jeho funkce. Tím by Sigmě odpadlo placení faktur za jeho provoz, peníze na něj by šly z městského rozpočtu.

„Za tohoto předpokladu bychom byli schopní hrát první ligu i bez mecenáše,“ řekl místopředseda představenstva Sigmy Petr Konečný.

Neoficiální odhady, kolik by mohl stát městskou kasu provoz fotbalového areálu, hovoří o částce v řádu jednotek milionů korun. Klub ani radnice ale tuto záležitost nekomentovaly s vysvětlením, že částku zatím neznají.

„Úkol připravit převod Androva stadionu jsem dostal od rady města teprve dnes (ve středu, pozn. red.). Věci ohledně provozních nákladů Androva stadionu budou součástí tohoto materiálu,“ podotkl Konečný.

Analýza odhadla cenu stadionu na 150 až 200 milionů korun

V podobném duchu reagoval na dotaz MF DNES ohledně kupní ceny fotbalového areálu primátor Antonín Staněk.

„Variant převodu fotbalové infrastruktury je několik. Také tato záležitost bude součástí připravovaného materiálu,“ řekl.

Zdůraznil zároveň, že o případném nabytí stadionu musí rozhodnout městské zastupitelstvo. Kdy by se tento bod mohl dostat na jeho jednání, nechtěl předjímat.

„Žádné termíny už říkat nebudu,“ uvedl. Podle odhadů šéfa spolku SK Olomouc Sigma MŽ Jaromíra Gajdy by k transakci mohlo dojít do letošních vánočních svátků.

O možném převzetí fotbalového areálu radnice uvažuje od loňského května. Již dříve si v této souvislosti nechala zpracovat analýzu nezávislé firmy, která cenu Androva stadionu odhadla na 150 až 200 milionů korun.

Náměstek primátora: Zájemců o akcie má klub několik

V Sigmě se v uplynulých dnech kvůli nyní už bývalému zájemci o akcie klubu, kterého vedení města překřtilo na „nevěstu“, změnily majetkové poměry. Modré opustil po zhruba 20 letech olomoucký byznysmen Josef Lébr a své akcie převedl na spolek SK Olomouc Sigma MŽ. Zlámal totiž požadoval, aby v akcionářské struktuře nefiguroval jiný podnikatel vyjma jeho.

„Ten odchod byl obchod. Kdybych to neudělal, tak Sigma nepřežila,“ řekl minulý týden MF DNES Lébr. Majiteli klubu jsou tak už jen spolek, kterému patří zhruba 66 procent akcií klubu, zbylou část drží město.

Olomoučtí splnili i druhou podmínku Zlámala v podobě požadavku na klub bez dluhů. Sigma tuto záležitost vyřešila pomocí prodeje části tréninkového areálu modrých, konkrétně pozemku pod hřištěm s umělým povrchem u plaveckého stadionu, jehož výtěžek Sigma použije na umoření dluhu vůči Lébrovi.

Svého rozhodnutí ovšem vlastníci hanáckého fotbalového klubu nelitují. Tvrdí totiž, že zmíněné transakce zvýšily šance klubu získat jiného kupce.

„Sigma je po svém oddlužení velice atraktivní zboží. Milenek, tedy zájemců o vstup, má Sigma několik,“ řekl náměstek primátora Martin Major.

Podobně se vyjádřil i šéf spolku Gajda. „Investorům se nyní naskytla šance vstoupit do nezadluženého, vyčištěného klubu postupivšího do první ligy. Je to výborná nabídka, nevím, kde jinde je nyní lepší stav než u nás,“ míní.