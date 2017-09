Olomouc má za stadion fotbalové Sigmy zaplatit 186 milionů a balík akcií

Fotbalový areál olomoucké Sigmy by mohl už na konci roku patřit městu. Vedení radnice si ho plánuje pořídit na splátky – kupní cenu 186 milionů by město mělo uhradit za 12 let a má k nim přihodit ještě balík klubových akcií, které v minulých letech nakoupilo za více než 90 milionů.