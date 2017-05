Je to velký hazard, říká o situaci kolem Sigmy končící spolumajitel Lébr

S jakými pocity klub opouštíte?

Když spočítám peníze, které jsem tam dal nebo sehnal, tak jsem skoro na 300 milionech. Jen za akcie jsem v součtu zaplatil 97 milionů. Že bych z toho byl zrovna natěšený, to ne, ale respektuju, že to byl požadavek radnice. Prostě jsem Sigmě věnoval 97 milionů, plus jsem jí odpustil dalších skoro deset. Dal jsem jim docela velký dárek.

Přitom fanouškům se nelíbilo, že jste klubu půjčoval na úrok.

Tohle mi vždy připadá směšné. Nikdy jsem žádný úrok nedostal.

Sigma pro vás nebyla zrovna výhodný byznys.

To nebyl byznys, ale srdeční záležitost. Když Sigma ústy akcionáře, města, řekla, že už nechce, abych tam dál byl, tak se na mě obrátila řada dalších klubů, ať jdu k nim. Říkám jim, že jsem sigmák, ale oni, že se ke mně budou chovat líp. Ten odchod byl obchod. Kdybych to neudělal, tak Sigma nepřežila.

Teď přežije?

Nevím, jestli mají toho, kdo jim dá peníze. Pokud ne, tak je to opravdu velký hazard se Sigmou.

Jak vidíte její budoucnost?

Považuji to za velký hazard, pokud nemají jasného sponzora. Moc tomu nerozumím. Ode mě měli nějakou jistotu, že když byly potřeba peníze, tak ode mě přišly. Když nikoho nebudou mít, tak nepřijdou. Mně dali ultimativní podmínku, že musím dát všechny akcie, tak nemůžou očekávat, že jim dám ještě nějaké peníze.

Fanoušci během zápasů často skandují „Gajda ven!“ Chápete jejich kritiku dlouholetého funkcionáře Sigmy?

Někteří fanoušci neví, proč to skandují. Je třeba se podívat také do minulosti, že v řadě klubů lidé, kteří byli u něj, klub jako takový ukradli. V Olomouci se to nestalo. Ani Gajda, ani Kubíček, kteří u toho byli v roce 1994 a mohli klub ukrást, to neudělali. Těch příkladů, kde se to stalo, je hodně, nehodí se ale ty kluby jmenovat, protože mají nové majitele a všem přeji úspěch. Na druhou stranu se dá snadno dohledat, jakým způsobem se kde nabývaly akcie. Gajda celou dobu dělal ve prospěch klubu. A teďka na vás novinářích je, abyste našli pochybení, protože pro čtenáře není zajímavé číst články, že někdo udělal to a to dobře, pro čtenáře je zajímavé, že to udělal špatně.

Ovšem jeho spoluzodpovědnost za úpadek klubu je zřejmá.

Ale samozřejmě. Já jsem také řekl, že mám spoluzodpovědnost za sestup a vyvodil jsem z toho důsledky. Všichni mi říkali, že to přeháním, ale já měl k tomu i zdravotní důvody. U mě se to potkalo. Gajda momentálně nemá nic společného s akciovou společností, to znamená s řízením sportovního úseku. Asi nám jde o fotbal, o sport, že jo?

Také o ekonomiku klubu. To jsou přece spojené nádoby.

Jasně, ale to musíme rozlišit dvě věci: občanské sdružení, kde je pan Gajda předsedou, je tou složkou, která přijímá státní, krajské a městské peníze. Za celou tu dobu se nevyskytl jediný problém, že by nám neposkytli dotaci kvůli tomu, že bychom nesplnili podmínky. My jsme peníze z občanského sdružení uplatnili tam, kde byly třeba - máme tady akademii, strašně moc mládežníků. Nemůžete se na člověka koukat jenom optikou jeho pochybení. Já jsem měl také pochybení. Když jsme sestupovali, neudělal jsem všechny věci asi úplně správně. Ale předjímat, že by to bylo jiné, kdybych to udělal jinak, jde těžko. Mně to přijde strašně jednostranné, u pana Gajdy zvlášť. Je to dlouholetý funkcionář, má nepopiratelné zásluhy.

Určitě. A kdyby odešel do důchodu před korupční aférou, jak avizoval, pak by ho kritika minula.

Já vím, nechci to hodnotit. Vidím to spíš z těch kladných stránek. Kolik peněz v kritických situacích byl schopný posbírat od členů, kteří jsou v důchodovém věku. To veřejnost nevidí. A berete si zodpovědnost vůči lidem, kterým je 65 a víc. Vyprávějte to klukům na tribuně, kterým je dvacet a křičí „Gajda ven!“ Máte pravdu, že jsou určité věci, které udělal a byl za ně kritizován. Na to je právo - kritizovat kohokoli. Jenže když to teď stáhnu na sebe, tak mě kritizovali, jak na fotbale vydělávám, což mi fakt přišlo až úsměvné, když vezmu, kolik vlastních peněz jsem tam dal. A oni říkají: Vydělává na úrocích! Směšný.

Vrátíte se někdy do Sigmy?

Já moc nechápu, co se bude teď odehrávat. Myslím si, že mám výraznou zásluhu na tom, že je tady akademie, že kdybych neseděl ve výkonném výboru, tak tady není. Je jasné, že každý lobbuje pro ty svoje. Vlastně všechno je nejlíp, jak by mohlo být. Akademii nemá Baník, Brno, Slovácko, Zlín. Takže všichni talentovaní kluci budou chodit k nám. Teď máme 1. ligu...

A celkem perspektivní tým, pokud se vhodně doplní.

Já bych řekl, že je potřeba, aby přišli minimálně tři hráči.

A to bez peněz moc nepůjde.

To jste mi vzal z pusy. Já jsem měl dokonce vizi, kdo by mohl přijít. Byl jsem ve spojení se dvěma manažery, říkali: Jo, oni přijdou zadarmo, ale to jim musíš rozmělnit do platu. Víte, čemu ještě nerozumím?

Povídejte.

Jak všichni nasazují psí hlavu Laďovi Minářovi (sportovními manažerovi Sigmy - pozn. autora). On byl pět let v Boleslavi, třikrát z toho hrál Evropskou ligu, dvakrát byl do pátého místa. Není to nýmand, není neúspěšný chlap. Já ho vzal do Olomouce v době, kdy jsme se topili, že sestoupíme. Nakonec jsme sestoupili, on se tedy pod to podepsal tím, že sem přišel. Neměl peníze, aby nakoupil posily. Tak bral kluky, kteří byli někde výrazní, ale byli zrovna po zranění. Sestup se stal i Spartě, jsem pamětník. Chlapi v hospodě se vsadili a museli nosit černé pásky celý rok přes klopu saka. Laďa Minář hned druhý rok postoupil s áčkem, béčkem. Vemte si, jak dlouho se plácalo ve druhé lize Brno, Hradec, Budějovice, Jihlava. Málokdo sestoupil a hned druhý rok postoupil. Jediná Příbram hned druhý rok postoupila.

Dobrá, ale hned další sezonu Sigma zase spadla.

Jasně, jenom to dokončím. Že by fanoušci řekli: Jsi borec, postoupil jsi se dvěma mužstvy hned následující rok bez peněz. To se nestalo. Začali jsme krátit rozpočet. Ten rok, co jsme sestoupili podruhé, přivedl Láďa Minář nějaké hráče - Malce, Radakoviče, Buchtu...

...Halenára, Mahmutoviče, Rodeho, Zata, Štěpána. Ale podařili se dva, Buchta a Radakovič.

Vy sem získáte Malce, který byl nejlepším střelcem slovenské ligy. Odešel za milion eur do Norska. Nám se podařilo ho získat na hostování a on tady je nulovej.

Protože zase nepřišel v optimální formě a kondici.

Jasně, přišel po zranění, potřeboval se rozehrát. Získáte Mahmutoviče, v pozici sportovního ředitele ho proti dalším pěti nabídkám přesvědčíte, ať jde do Olomouce. I díky tomu, že s Áďou Šádkem (sportovním manažerem Plzně - pozn. autora) jsme kamarádi a s Paclíkem (šéfem Plzně) sedím ve výkonném výboru. Dostaneme ho sem a on je naprosto nepoužitelný. Můžete to vědět dopředu? Nemůžete.

To je riziko.

Je to riziko. Souhlasím s vámi, že vyšlo málo hráčů, ale ti, co sem dostal, měli potenciál, aby byli dobří. Že to neodvedli, je věcí sportovního ředitele, ale také trenéra, že to z nich nedostal. To považuji za svou zodpovědnost, protože to byl rok, kdy Laďa Minář konzultoval věci se mnou, a když řekl: Mahmutovič? Tak já odpověděl: Okamžitě ho udělej! Nevyšel, a pak veřejnost říkala: Vy jste blázni, udělali jste Mahmutoviče a on hraje kulový. No jo, ale předtím hrál výborně v Teplicích. Byl svým způsobem v některých zápasech oporou Plzně, která byla diametrálně jinde než Olomouc. Šel se k nám rozehrát a neuspěl. Teď Láďa znovu dokázal postoupit. Klobouk dolů v podmínkách, kdy nemohl dovést žádného hráče.

Ale už stávající tým měl kvalitu, která ve druhé lize vyčnívá.

Jasně, ale zase je zásluha sportovního ředitele, že se domluví se všemi hráči, že neodešli. Byli tam hráči, kteří měli možnost odejít. A my jsme de facto pustili dva do Liberce. To jsem ještě domlouval já, když jsem viděl rozpočet, a že potřebujeme peníze.

Co budete dělat teď? Vstoupíte do jiného klubu, ze kterého máte nabídku?

Protože fotbal mám rád, chci u něj každopádně zůstat. Mně by to chybělo. Myslím, že vydělávám dostatek peněz na to, abych si mohl dovolit nějaké peníze na svoji zábavu uvolnit. Fotbal není nic jiného než drahá zábava. Mám víc variant, i z první ligy. Žižkov je ale zajímavý tím, co mi řekli, co by mi nabídli. V Olomouci jsem od roku 1995, to fanoušci asi taky netuší, od roku 1996 už v představenstvu klubu, ale když mi někdo pak oznámí, že mám odevzdat všechny akcie, tak to považuju za docela... Nevím, jestli by to se někomu líbilo. Já odevzdávám akcie za symbolickou cenu, setinu jejich hodnoty.