Hlavní akcionář fotbalové Sigmy Lébr zřejmě klub po 14 letech opustí

Celá transakce by měla konkrétně vypadat tak, že Lébr převede svůj podíl na občanské sdružení SK Olomouc Sigma MŽ, od kterého by měl následně část akcií získat nový investor.

„Dobrali jsme se ke zlomovému okamžiku. Požadavek potenciálního investora na to, aby byl v rámci nové akcionářské struktury Sigmy jediným soukromým subjektem, je jedna z jeho klíčových podmínek. Díky tomu, že pan Lébr potvrdil, že je připravený převést všechny své akcie na sdružení, jsme se výrazně posunuli dál,“ uvedl primátor Antonín Staněk.

Lébr k celé záležitosti řekl, že je ochotný akcie na sdružení převést za určitých podmínek. Podrobnosti k nim ovšem nechtěl zveřejňovat.

„Převod je obchodní záležitostí dvou subjektů, to nebudu vůbec komentovat. Navíc to považuju za naprosto předčasné,“ zdůraznil.

Lébr zřejmě akcie přenechá bezúplatně či za symbolickou cenu

Podle místopředsedy představenstva Petra Konečného by sdružení mohlo akcie získat bezúplatně nebo za symbolickou částku.

Lébr a Sigma Lébr působí ve vrcholných orgánech klubu od října 1997, kdy se dostal do představenstva. Akcionářem Sigmy je od roku 2003 a dlouhá léta jí šéfoval. Post předsedy představenstva opustil loni v polovině roku ze zdravotních důvodů, nedlouho poté rezignoval i na křeslo řadového člena.

„Tak jsem to alespoň na jednání akcionářů pochopil,“ řekl Konečný.

Šéf sdružení SK Olomouc Sigma MŽ Jaromír Gajda tuto informaci komentovat nechtěl, nepřímo však vyjádření Konečného potvrdil.

„Slovíčko prodat (akcie - pozn. red.) je moc silné, spíš to jde nazvat převodem,“ uvedl Gajda.

Další upřesňující dotaz pak odmítl: „Prosím vás, to neřešte,“ reagoval.

Investor by měl fotbalové akcie nakoupit od sdružení a města

Díky plánované transakci s Lébrovými akciemi by se sdružení stalo nejvýznamnějším spolumajitelem Sigmy, patřilo by mu téměř sedmdesátiprocentní podíl klubu. Tato jeho pozice by ovšem měla být jen dočasná.

„Nadále platí, že nový investor chce získat v Sigmě majoritní podíl. Akcie, respektive takovou část akcií, aby dosáhl na většinu, by měl nakoupit právě od klubu a dále od města,“ přiblížil primátor s tím, že vstup nového mecenáše do Sigmy by se mohl uskutečnit do konce ledna.

„Tento termín považuji stále za reálný,“ ujistil.

Až doposud radnice podmiňovala prodej svých akcií tím, že bude mít zajištěný fotbalový Andrův stadion, který vedení města považuje za rodinné stříbro.

„Každý mecenáš může odejít, stadion tu ale musí zůstat v tom smyslu, že ho bude možné dál využívat pro fotbal. I kdybychom měli začínat od začátku, od krajského přeboru,“ zdůraznil před měsícem Staněk s tím, že propad do nižších soutěží by Sigmě skutečně hrozil, pokud by se její ekonomické problémy prohlubovaly.

Nyní již tak kategorický není. „Bude to záležet na potenciálním většinovém akcionáři, na tom, jakou bude mít představu, třeba bude mít zájem o celý stadion. To ale teprve uvidíme. V tuto chvíli předpokládám, že budeme pokračovat v duchu navrženého řešení (v jednáních o převodu klíčových částí sportoviště na město - pozn. red.),“ řekl.

Na mecenáše čeká klub s dluhy přes sto milionů korun

Nový mecenáš, pokud tedy dojde k plánované transakci, převezme Sigmu v hluboké ztrátě. Jen v uplynulém hospodářském roce 2015/2016 klub skončil v minusu více než 26 milionů korun, z minulých let s sebou táhne ztrátu dalších 125 milionů.

Mizerné hospodářské výsledky zapříčinil fakt, že si Sigma nedokázala vydělat na svůj chod vlastními silami. Představitelé to už dříve vysvětlovali výpadky v příjmech z přestupů a neúčastí Sigmy v mezinárodních soutěžích. Chybějící peníze fotbalový klub získával pomocí půjček od Lébra, kterému aktuálně dluží více než 70 milionů korun, a také prodejem majetku (více čtěte zde).

Od avizovaného investora si radnice slibuje to, že situaci klubu stabilizuje, respektive že bude dotovat jeho ztrátový provoz. Jméno mecenáše ale město i klub od prvopočátku tají s tím, že potenciální investor zatím o publicitu nestojí.

„Zveřejníme ho až po podpisu smlouvy,“ trvají na svém představitelé města i Sigmy.

Podle kuloárních informací vkládají své naděje do podnikatele, místopředsedy FAČR a otce bývalého olomouckého brankáře Zdeňka Zlámala. Jeho jméno odpovídá i vyjádření vedení města, které už dřív poodhalilo, že potenciálním mecenášem je člověk, který je známý ve fotbalovém prostředí.

Sám Zlámal však možnost, že by se chystal vstoupit do Sigmy, už v prosinci odmítl.

„To jsou mylné, úplně scestné informace,“ uvedl.