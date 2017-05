Přesolené, rozvařené. Olomoucké gymnázium zažívá hromadný bojkot obědů

Nespokojení středoškoláci, jichž se ze školního stravování odhlásily už více než dvě stovky, jsou z budovy v Pasteurově ulici, kde sídlí osmileté gymnázium a také francouzská sekce školy. Právě její studenti protest zorganizovali.

„Je to krajní řešení, ale řekli jsme si, že je to nutné, protože ani hromadné stížnosti rodičů nepomohly. Kvalita jídel se zlepšila vždy na čtrnáct dní a pak zase klesla. To nám ukazuje, že lépe to jde, a zároveň, že jídelna si nás jako strávníků neváží,“ řekl student třetího ročníku francouzské sekce Adam Šimák.

Jídla, která děti dostávají na talíř, jsou podle něj nedochucená, nebo naopak přesolená. Přílohy, jako těstoviny, rýže nebo brambory, bývají převařené. Ze zhruba 240 strávníků z budovy v Pasteurově ulici přijde tento týden na oběd jen zhruba třicet.

Žáky podporují i pedagogové. „Z Francie jsme zvyklí, že tam studenti své názory prosazují, a to i stávkou,“ uvedl zástupce ředitele Miroslav Vývoda. Ani on není s kvalitou obědů spokojený a příští týden na ně chodit nebude.

„Dřívější úroveň obědů byla lepší. Když navíc vidíme, že studenti se z obědů odhlašují a chodí se stravovat jinam, chtěli bychom to změnit,“ doplnil Vývoda.

Studenti ani učitelé si z jídel vybírat nemohou

Gymnázium dříve odebíralo obědy z jídelny při Základní škole Demlova. To se změnilo poté, co Olomoucký kraj nechal v Hejčíně postavit moderní velkokapacitní vývařovnu, která nyní zásobuje tři krajské střední školy a jednu mateřinku. Denně vaří 2 400 jídel.

Studenti a učitelé z Pasteurovy mají tu smůlu, že si nemohou z jídel vybírat. Na rozdíl od žáků v hlavní budově Slovanského gymnázia, kteří mají na výběr až ze tří nabídek, na francouzské sekci kuchařky servírují jen jedno jídlo denně.

„Technické zázemí výdejny, kterou provozuje Slovanské gymnázium, neumožňuje vydávat více jídel. My jsme odpovědni za kvalitu a množství, ale to, jak jídlo vypadá na talíři nebo jakým způsobem je vydáváno, je v rukou Slovanského gymnázia,“ vysvětlil ředitel Gymnázia Hejčín Karel Goš. Jeho škola má hejčínskou vývařovnu pod sebou teprve od začátku letošního roku.

O stížnostech Goš ví a snaží se je řešit: „Intenzivně jednáme s naším zřizovatelem, jak umožnit zvýšení počtu jídel k výběru. Máme velký zájem na tom, aby se situace zlepšila a abychom dětem vyšli maximálně vstříc.“ Vedoucí hejčínské jídelny Daniela Machalová se odmítla ke kritice vyjádřit.

Vývařovnu kontroluje hygiena, několik vzorků neprošlo

Úrovní obědů ze školní jídelny v Hejčíně se zabývali i hygienici. Od roku 2013 byli ve vývařovně na sedmi kontrolách, což je podle nich poměrně hodně, protože běžně chodí na kontroly školních jídelen po dvou až třech letech.

„Kontrol je více právě proto, že ve třech případech se jednalo o podněty ze strany strávníků, zpravidla právě na kvalitu stravy,“ popsala Kateřina Žeravová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice v Olomouci.

V letech 2014 a 2015 hodnotili odborníci mimo jiné i chuť pokrmů - v jednom případě byly z 29 vzorků 3 nevyhovující, ve druhém z 19 vzorků neprošel jeden. Naposledy byli hygienici na kontrole v hejčínské jídelně v březnu 2016, žádná pochybení ale neodhalili.

Školní jídelna Hejčín funguje od roku 2009. Ve svých začátcích byla součástí hejčínského gymnázia, ale po dvou letech se z ní stala příspěvková organizace Olomouckého kraje. Ten ji nyní znovu převedl pod křídla gymnázia. Jak tvrdí vedoucí odboru školství na krajském úřadě Miroslav Gajdůšek, předchozí model se neosvědčil.

To, aby Slovanské gymnázium změnilo dodavatele obědů a nechalo si jídla vozit znovu z některé z olomouckých základních škol, nepovažuje vedoucí školského odboru za reálné. „Základní školy mají jiného zřizovatele a naši studenti by pro něj byli cizími strávníky. Přineslo by to problémy s financováním. Spíš budeme hledat cestu, aby se strava zlepšila a studenti byli spokojení,“ uvedl Gajdůšek.