Zbitý bezdomovec bez pomoci umrzl, vražda to ale podle soudu nebyla

Podle soudu se neprokázalo, že by oba kumpáni zbitého muže odvlékli na málo frekventované místo a v mrazech jej tam ponechali svému osudu.

Václav Vrtek a Karel Dubský také svou vinu po celou dobu popírali. Napadení osmačtyřicetiletého muže popsal policistům bratr jednoho z nich, který ale také uvedl, že se zbitým mužem následně kouřil ve stavební buňce.

O tom, jak se poškozený dostal na odlehlé místo, tento svědek nevěděl. Překvalifikování nakonec navrhoval i žalobce.

„Soud se ztotožnil s návrhem státního zástupce, přivítali jsme to s potěšením,“ uvedl soudce Eduard Ondrášek. „Rozhodně jim nelze klást za vinu úmyslné usmrcení té osoby,“ doplnil soudce. Trest soud ukládal s ohledem na trestní minulost obou mužů, Dubský si tak odpyká o půl roku více.

Soud: Neprokázalo se, že oběť ven vyvlekli obžalovaní

Podle původní obžaloby napadli Václav Vrtek a Karel Dubský dvaačtyřicetiletého muže v Lazecké ulici před stavebními buňkami, které obývají bezdomovci.

Udeřili jej prý několikrát pěstí do obličeje a poté i torzem židle. Bezvládného muže poté podle obžaloby odvlekli stranou na málo frekventované místo, kde umrzl. Ráno jej našel muž při venčení psa, záchranářům se již bezdomovce zachránit nepodařilo.

Druhý z dvojice obžalovaných z vraždy Karel Dubský.

Podle rozsudku jej však dvojice po napadení zvedla na nohy a odvedla zpět do stavební buňky, kde bezdomovec s jedním ze svědků kouřil cigaretu.

„Jak se muž ocitl na místě, kde vlivem podchlazení došlo k otoku mozku, nikdo neví. Teoreticky jej tam mohli obžalovaní vyvléct, teoreticky to mohl udělat někdo jiný a teoreticky tam mohl dojít poškozený sám. Neprokázalo se však, že by jej obžalovaní vyvlekli ven. Za této situace odpadá následek úmrtí, a to i v nedbalostní formě,“ doplnil soudce.

Rozsudek zatím není pravomocný. Obhájci obžalovaných však uvedli, že jsou s verdiktem spokojeni, přesto si ponechali lhůtu. Další kroky zváží až po doručení rozsudku. Stejně tak si ponechal lhůtu státní zástupce.