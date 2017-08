Někdejší strážník dostal podmínku za zastřelení mladíka při zákroku

„Bylo to nedbalostní jednání. Pan obžalovaný porušil důležitou povinnost v tom, že se zbraní manipuloval amatérsky. V žádném případě tam ale nedošlo k úmyslnému jednání v tom směru, že by panu poškozenému chtěl ublížit. Chtěl ho zpacifikovat. Tu situaci, jak znalci učinili závěr, pan obžalovaný vnímal jako jeho život ohrožující,“ podotkl předseda senátu Bohuslav Mierva.

K verdiktu krajského soudu, který někdejšímu strážníkovi zmírnil trest, pak řekl: „Hodnotili jsme otázku, zda nepodmíněný trest je přiměřený, nebo nepřiměřený. V té souvislosti musíte hodnotit, jestli účel trestu bude naplněn. A s ohledem na osobu pana obžalovaného jsme dospěli k závěru, že je možno ukládat trest, který není spojený s přímým výkonem ve věznici. Čtyřletá zkušební doba je dostatečná.“

V této souvislosti zdůraznil, že Fryč dosud nebyl trestán a neměl problémy se zákonem.

Sám obžalovaný na pondělním jednání téměř nepromluvil. „Nechci to nijak doplňovat,“ uvedl poté, co jeho obhájce shrnul obsah odvolání. Následně odmítl i odpovídat na soudem případně položené dotazy.

Sdílnější někdejší strážník nebyl ani po rozsudku - rychle opustil budovu, na otázky novinářů stejně jako obhájce nereagoval. Při vyšetřování tragédie se ale hájil tím, že se cítil ohrožený - mimo jiné i psem, který mu prý při zásahu skočil na záda - a že výstřel vyšel nešťastnou náhodou.

Bývalému městskému policistovi hrozilo až šest let vězení

Případ se odehrál v noci na 10. ledna 2015 před barem Lumír nedaleko centra Přerova. Hlídka městské policie na místo dorazila řešit rušení nočního klidu.

V tu dobu byla před barem bezmála dvacítka lidí, mnozí z nich byli pod vlivem alkoholu. Část z nich se dostala do potyčky kvůli psu, se kterým zastřelený mladík a jeho přítelkyně do baru přišli.

Podle žalobců Fryč při incidentu reagoval zcela neadekvátně, tasil z pouzdra služební zbraň a připravil ji k výstřelu.

Znalec na služební zákroky pak jednání bývalého strážníka označil za fatální selhání, k použití služební zbraně v takové situaci podle něj nebyl důvod.

Třiadvacetiletý mladík při výstřelu ležel na zemi, kde ho držel další strážník. „V době výstřelu bylo ústí hlavně pistole bezprostředně přiloženo či přitisknuto ke kapuci, která kryla hlavu poškozeného,“ uvedla už dříve žalobkyně Daniela Kollárová.

Fryč byl obžalovaný z usmrcení z nedbalosti a hrozilo mu tak až šest let vězení. O zvolený paragraf přitom vznikl spor mezi žalobci, přerovská státní zástupkyně totiž navrhovala čin kvalifikovat jako vraždu, za kterou by muži hrozilo až 18 let. Vrchní státní zastupitelství s tím však nesouhlasilo.