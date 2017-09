Soud projednává vraždu muže. Zbili ho a on umrzl, tvrdí obžaloba

Obžalovaní podle spisu vraždili loni 21. ledna kolem desáté večer v Lazecké ulici na severu Olomouce nedaleko stavebních buněk, v nichž přebývají lidé bez domova. Oba byli opilí a vše začalo hádkou.

Třiadvacetiletý Vrtek a o sedm let starší Dubský poškozeného bili do obličeje, následovala i rána kusem židle. Pak se ho pokusili postavit na nohy, už se jim to však nepodařilo.

Státní zástupkyně Michaela Šoková popsala, že obžalovaní bezvládné tělo odvlekli stranou na málo frekventované místo. Tady muže zanechali bez pomoci.

„Byli si vědomi, že silný mráz a sníh vytváří podmínky, z nichž se poškozený vzhledem ke svému stavu nemusí být schopen vlastními silami vymanit a že mu za těchto klimatických podmínek hrozí reálné umrznutí, k čemuž nakonec došlo,“ řekla Šoková.

Muži mlčeli na policii i u soudu

Za bezprostřední příčinu smrti označila otok mozku. „Rozvinul se při podchlazení organismu poškozeného v důsledku těžké alkoholové opilosti,“ doplnila státní zástupkyně.

Vrtkovi a Dubskému hrozí za vraždu dalších deset až osmnáct let za mřížemi. Ve vězení jsou totiž už nyní, protože si odpykávají trest za dřívější krádeže a výtržnictví.

Ani jeden z obžalovaných při vyšetřování nevypovídal, prozatím se to nezměnilo ani před soudem. Pouze obhájce Dubského František Stratil médiím sdělil, že jeho klient vinu odmítá.

Druhý z dvojice obžalovaných z vraždy Karel Dubský.

„Rezolutně popírá, že by poškozeného zavraždil či jej napadl s úmyslem jej usmrtit,“ podotkl advokát.

Ten také uvedl, že jeho klient a poškozený byli „mírně vzdálenými přáteli.“

„Částečně spolu bydleli v unimo buňkách, které slouží lidem bez domova,“ upřesnil Stratil.

Soud chce dnes vyslechnout ještě dva svědky, případu se bude věnovat také zítra. Zda už padne verdikt, ale není jisté.