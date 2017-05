Za pokus o podvod se solární elektrárnou rozdal soud celkem 19 let vězení

Brněnský soud rozhodoval v opakovaném řízení, už dříve totiž trojici mužů pravomocně potvrdil uložené tresty olomoucký vrchní soud. Nejvyšší soud ale následně část rozsudku zrušil.

Jaroslav Vlček, Zdeněk Svoboda a Martin Dupal podle verdiktu usilovali v roce 2010 o „papírové“ zprovoznění solární elektrárny, která ale ještě nebyla dokončená. Vznikl kvůli tomu padělaný protokol o reklamaci solárních panelů.

Získali tak sice licenci od Energetického regulačního úřadu (ERÚ), ovšem další kroky směřující k výrobě a prodeji energie za zvýhodněnou cenu už neudělali. Přišlo se totiž na to, že elektrárna není dokončená.

Motivem celé operace bylo to, že elektrárny zprovozněné před koncem roku 2010 měly nárok na výhodnější výkupní ceny. Pokud by se podvod s držovickou elektrárnou podařil, za dvacet let by podle státního zástupce vznikla škoda přes čtvrt miliardy korun.

Všichni odsouzení odmítají, že by vědomě porušili zákon

Nejdelší čas má za mřížemi strávit šéf dodavatelské firmy Svoboda, který dostal osmiletý souhrnný trest, figuruje totiž i v jiné solární kauze týkající se podvodu v souvislosti se stavbou solární elektrárny v Prostějově-Vrahovicích (více čtěte zde). Vlček, který byl investorem projektu, si vyslechl šestiletý trest, jeho zaměstnanec Dupal dostal pět let vězení.

Rozsudek nicméně není pravomocný, Dupal a Vlček se proti rozsudku odvolali a státní zástupce i obhájce Svobody si ponechali lhůtu na zvážení odvolání.

Vlček se u soudu hájil tím, že on byl jen investor a že si na stavbu elektrárny najal odborníky. Dupal tvrdil, že jen poslouchal Vlčkovy příkazy. Svoboda zase řekl, že ohledně licence pro elektrárnu vůbec nejednal, podle něj to byla záležitost investora.

„Nic, co tady zaznělo, nemá vliv na změnu skutkových závěrů. Neobjevila se žádná nová zásadní informace, která by vedla k jejich změně,“ komentoval verdikt předseda senátu Aleš Novotný.

Trest dostali i dva pracovníci Energetického regulačního úřadu

Vlček původně dostal za pokus o podvod 6,5 roku vězení, Svoboda 7 let a Dupal 5,5 roku vězení. Podle Nejvyššího soudu ale jednání obžalovaných mělo být kvalifikováno ne jako pokus trestného činu, ale jako příprava.

V kauze byli potrestáni také pracovník ERÚ Ladislav Žáček, který navštívil 30. prosince 2010 Držovice a předběžnou kontrolu podle soudu provedl „hrubě nedbale a povrchně“. Dostal podmíněný trest.

Pro pracovnici ERÚ Ilonu Florianovou, která licenci následně vydala, případ po zmírňujícím zásahu Vrchního soudu v Olomouci skončil zákazem činnosti.

„Zmírnění trestů jsme i navrhovali, vzhledem k tomu, že tam byla mírnější právní kvalifikace, to znamená příprava proti pokusu. Zmírnit tresty bylo na místě i vzhledem k odstupu od původního trestního řízení,“ řekl novinářům po skončení hlavního líčení státní zástupce Ivan Hrazdira.