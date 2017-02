Ředitel hájil výpověď učitelky za dohled ve sprchách. Šikanují nás, říká

Ředitel tršické základní školy Jaromír Vachutka nemá o propuštění Fabianové sebemenší pochybnost a nadále ho považuje za oprávněné.

Vývoji kauzy Vachutka podle svých slov nerozumí. „Ze strany řady právníků jsem zaznamenal názor, že kdyby se jednalo o učitele, který by takto chodil k holčičkám, tak by se postupovalo úplně jinak,“ podotkl ředitel, který tvrdí, že je proti němu a kolegyním, které na jednání Fabianové upozornily, vedena kampaň.

„Kampaň je už taková, že nás víceméně šikanují - na naši adresu bylo dokonce zveřejněno video s fašistickým podtextem,“ prohlásil Vachutka.

Vachutka také mimo jiné argumentuje vyhláškou, která podle něj stanoví, že dětem má být na mimoškolních pobytech umožněno mytí jednou za týden s tím, že nesmí být narušena jejich intimita.

Fabianová dostala výpověď kvůli tomu, že se při večerní hygieně zavírala s chlapci ze své třídy v koupelnách, kde dohlížela, aby se důkladně umyli po celém těle včetně genitálií. Učitelka se brání, že tuto kontrolu po ní chtěli rodiče dětí, podle ředitele to však bylo za hranou.

„Chlapce brala jednoho po druhém do umývárny a zavírala se tam s nimi, přestože panovaly teplé klimatické podmínky, takže by se žáci nenachladili, pokud by dveře zůstaly otevřené. Navíc by se do umývárny vešli i dva až tři žáci najednou. Už vůbec po nich neměla chtít, aby si přetahovali předkožky, ani se jich osobně dotýkat,“ řekl Vachutka.

Ředitel vycházel z informací, které mu po návratu ze školy v přírodě přišly sdělit dvě kolegyně Vandy Fabianové. Jedna z nich byla podle něj přímou svědkyní.

Údajné sexuální obtěžování na škole v přírodě řešili už dříve na základě oznámení ředitele tršické školy okresní i krajští státní zástupci. Ani jedni nenašli v konání kantorky nic protiprávního. Trestní oznámení bez prověřování odložili se zdůvodněním, že neobsahuje nic, co by nasvědčovalo tomu, že se stal trestný čin.

Lékařka z dětské kliniky olomoucké fakultní nemocnice Jiřina Zapletalová pak u soudu už dříve označila postup učitelky za správný.

„Jde o běžný hygienický úkon. Jeho zanedbání může vést až k infekci,“ uvedla Zapletalová v odborném posudku (více čtěte zde).

Matka: Syn si myl intimní partie sám, žádné trauma si nepřivezl

Fabianová se od začátku hájí tím, že k chlapcům ze své třídy přistupovala jako k vlastnímu synovi, který je ve stejném věku. Nepopírá, že po nich mytí genitálií požadovala, odmítá však, že by se jich dotýkala.

Za kantorku se už dříve hromadně postavili rodiče dětí, někteří ji ve středu podpořili přímo u soudu, kde vystoupili jako svědci. Potvrdili, že učitelku sami žádali, aby na jejich potomky dohlédla. Nikdo z dětí si podle nich na chování své učitelky nestěžoval.

„Syn mi řekl, že paní učitelka mu vždy pomohla nastavit vodu, umýt záda, ale že intimní partie si umýval sám. Stačilo mi, že na něj nesahala,“ vypověděla jedna z maminek loňských prvňáčků. Jak popsala, její syn přijel ze školy v přírodě spokojený a nevypadal, že si odtamtud přivezl traumatické zážitky.

„Děti jsou na slovo předkožka zvyklé od lékařů a rodičů, vědí, že při sprchování si ji mají přetahovat. Mému synovi nepřipadalo zvláštní, že mu to paní učitelka připomněla,“ dodala svědkyně.

Rodiče na podporu Fabianové zorganizovali dokonce petici, pod níž je už víc než tisíc podpisů. Kantorka nyní učí na škole v sousedních Doloplazech, kam za ní dojíždí také 14 z 18 jejích tršických žáků. I kvůli nim a jejich rodičům se do školy v Tršicích chce vrátit.