Trest za zmlácení bezdomovce soud mladíkovi snížil. Dostal ještě šanci

Před olomoucký krajský soud se Křupka dostal kvůli tomu, že v listopadu 2015 v Šumperku bezdůvodně a opakovaně brutálně napadl bezdomovce. Několikrát ho udeřil pěstí do obličeje, kopal do něj.

Muži bez domova zlomil několik žeber a způsobil mu krvácení do mozku a tříštivou zlomeninu nosu. Jen měsíc předtím přitom Křupka dostal trest za jiné napadení.

Mladík se k činu přiznal, současně prosil krajský soud o shovívavost. Za těžké ublížení na zdraví a výtržnictví mu hrozilo pět až dvanáct let. Nakonec od krajského soudu v prosinci 2016 odešel s osmiletým trestem.

Soudci přihlédli k nízkému věku útočníka

Teď se případu po odvolání mladíkova advokáta věnoval Vrchní soud v Olomouci. Kromě snížení trestu obžalovaného poslal do mírnějšího typu věznice - s ostrahou.

Podle mluvčího vrchního soudu Vladimíra Lichnovského soudci přihlédli mimo jiné i k nízkému věku obžalovaného. „Podle našeho názoru je třeba mu dát ještě určitou šanci k nápravě,“ vysvětluje Lichnovský.

Brutální napadení neznámého člověka na ulici přitom trestní senát odsoudil. „Jeho jednání je z lidského hlediska odpudivé. Napadnout opilého bezdomovce jen z potřeby si bouchnout, nemůžeme akceptovat. Kopat do bezvládně ležícího člověka je morálně zvrhlé,“ upozorňuje předseda senátu Jaroslav Holubec.

Kdybych kopl pořádně, tak bych ukopl hlavu, hájil se mladík

Sám Křupka svůj čin vloni u krajského soudu vysvětloval i tím, že byl pod vlivem alkoholu a pervitinu. Soud žádal o shovívavost.

„Byl jsem pod návykovými látkami, je mi to líto, co jsem provedl. Bylo to z mé hlouposti. Ve věci jsem se doznal. Hrozí mi dost vysoký trest, psychicky bych to nezvládl,“ řekl mladík.

Předtím při vyšetřování na policii vypověděl, že bezdomovci dal několik ran pěstí. U šumperského autobusového nádraží si na něj ale znovu počkal. „Kopl jsem ho do zad i do týlu hlavy. Bylo to středně intenzivní kopnutí. Kdybych ho kopl pořádně, tak bych mu tu hlavu ukopl,“ hájil se Křupka.

Vše začalo tím, že v Šumperku na ulici 17. listopadu požádal bezdomovce o cigaretu. Pak jej ale udeřil pěstí do obličeje. „A když muž spadl na zem, razantně jej několikrát udeřil pěstí do obličeje,“ uvedla již dříve státní zástupkyně.

Křupka si pak na muže bez domova ještě počkal v Jeremenkově ulici, kde ho napadl znovu. „Poté, co spadl na zem, jej opakovaně kopal a poté odešel,“ doplnila žalobkyně.

Bezdomovec poté kvůli mnohačetným zraněním zhruba dva týdny ležel v šumperské nemocnici, navíc strávil několik týdnů v léčebně.

Předchozí tresty po něm sklouzly bez efektu, upozornil žalobce

Proti původnímu rozsudku krajského se odvolal obhájce. Chtěl, aby vrchní soud čin překvalifikoval na ublížení na zdraví. Jeho klientovi by tak hrozila mírnější sazba. Žádal i o zařazení do mírnějšího typu věznice. „Soud dostatečně nevyhodnotil polehčující okolnosti,“ podotkl obhájce.

Křupka se ve čtvrtek před vrchním soudem hájil, že trest, který si nyní odpykává za předchozí odsouzení ve věznici s ostrahou, zvládá bez problému.

Naopak žalobce považoval trest za přiléhavý. „Předchozí tresty po něm sklouzly bez efektu, pokračuje ve své orientaci pro kriminalitu,“ argumentoval státní zástupce Marián Kollár.