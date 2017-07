Nárožný plánoval vraždu tety několik měsíců, řekla svědkyně. Měla pomáhat

Podle žalobce Jakuba Grmely obžalovaný z Přerova vraždu tety připravoval od začátku roku 2015. Byla opatrovnicí majetku po jeho patrně zavražděném otci a jeho manželce. Pár zmizel v listopadu roku 2009, jejich těla se dosud nenašla, oba jsou však již prohlášeni za mrtvé. V této kauze je Nárožný už roky souzen za dvojnásobnou vraždu (psali jsme zde).

Plány na likvidaci opatrovnice majetku podle obžaloby nabraly na intenzitě na konci roku 2015, kdy Nárožný dostal od soudu nařízení vystěhovat se z domu po otci.

Tehdy údajně využil svou známou, která u něj bydlela. „Vztahy jsme měli normální, pak se to začalo kazit. Pak mu přišel papír o vystěhování z domu a on začal plánovat tu vraždu. Mluvil se mnou o tom,“ uvedla před soudem svědkyně.

„Byla jsem na něm závislá a hodně naivní“

Doplnila, že obžalovaný nejprve chtěl tetu otrávit bonboniérou, nebo srazit autem. Na poslední variantě, která zahrnovala otravu jejího psa a ubití ženy, se měla podílet samotná svědkyně.

„Byla jsem na něm závislá a hodně naivní, dělala jsem, co říkal,“ popsala žena.

Na pokyn Nárožného prý koupila dvě různé paruky, opatřila si tmavé oblečení, trubku a hmoždíř. Z tyče prý obžalovaný chtěl udělat palcát. Na místo určení měla žena dojet na kole a v paruce, následně otrávit psa a tetu udeřit palcátem do hlavy.

Plán Nárožného údajně počítal i s tím, že žena nastraží na místě falešné stopy vedoucí k jejich třetímu spolubydlícímu. „Jeho vlasy chtěl získat z klobouku nebo hřebenu. Návod, jak přenést otisky, si našel na internetu,“ doplnila žena.

Nárožný tvrdí, že si vše vymyslela. Také její matka u soudu již dříve řekla, že dcera v minulosti často lhala. Na stranu Nárožného se postavila i jeho kamarádka, soudu popsala, že vztahy obou spolubydlících postupně gradovaly.

Znalci se výpověď svědkyně jeví jako věrohodná

Podle znalců se však svědkyně během vyšetření chovala zcela adekvátně a netrpí žádnou duševní chorobou.

„Není nic, co by svědčilo pro její nevěrohodnost výpovědi,“ uvedl znalec. Podotkl, že by pro ni bylo velmi traumatizující vypovídat před obžalovaným, výslech se proto konal bez jeho přítomnosti.

V kauze zmizení a vraždy otce a jeho manželky olomoucký krajský soud Nárožného již třikrát zprostil obžaloby, vždy však rozhodnutí zrušil olomoucký vrchní soud. Naposledy tomu bylo loni v dubnu, kdy případ nařídil jinému senátu. Kauzou se nyní zabývá ostravský krajský soud.