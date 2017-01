Soud řeší vraždu seniorky, na lavici obžalovaných sedí její syn

Vražda se podle spisu stala vloni v lednu, kdy Novák v ranních hodinách v ložnici podle obžaloby napadl svoji matku. „Opakovaně ji bodnul do hlavy a krku přesně nezjištěným ostrým nástrojem,“ popsala státní zástupkyně.

Podstatnou část obžaloby zabral výčet zranění, jež znalci na těle ženy našli. Žalobkyně zmínila bodnořezné rány či protnutou žílu. „V důsledku těchto poranění došlo u poškozené k vykrvácení a tato na následky zranění na místě zemřela,“ dodala.

Souzený muž u soudu popsal, že se o matku v jejich domě v Úsově na Šumpersku staral. Po mozkové mrtvici byla upoutaná na lůžko. Novák jednoznačně odmítl, že by ji zabil.

„Jestli je nějaká spravedlnost, já jsem to neudělal. Podívám se vám do očí a říkám, já to nebyl,“ řekl Novák. Kdo a proč by mohl jeho matku zabít, podle svých slov netuší. „To bych rád sám věděl,“ podotkl.

Péči o matku popsal jako každodenní rutinu. Po dotazu státní zástupkyně odmítl, že by se o ženu špatně staral. „Kromě toho, že jsem jí přebalil plínu, bych si nedovolil na ni vstáhnout ruku,“ doplnil.

Obžalovaný: Ten nůž vidím poprvé v životě

V domě s ním kromě matky žila i družka. Obývali patro, matka žila v přízemí. Novák popsal, že přes den vypil dvě až tři piva, s družkou víno.

Žalobkyně upozornila, že v den, kdy byla zavražděná žena ráno nalezena, měl Novák odpoledne 1,69 promile alkoholu. „Znalci zpětným propočtem určili, že to bylo podstatně víc,“ podotkla žalobkyně.

Soudce Aleš Vašků připomněl, že vyšetřovatelé v domě na kuchyňském stole našli příborový nůž se stopami krve Novákovy matky. Ukázal ho souzenému muži. Ten odmítl, že by takový nůž vůbec v domě byl a že by ho někdy používal.

„Nože poznám, tento vidím poprvé v životě. Ten, co jsme tam měli, byl upravený – zlomený, kratší a zbroušený do špičky,“ vybavil si Novák. Za vraždu mu hrozí deset až osmnáct let za mřížemi.

Zmínil, že jeho matka byla občas pedant a měla mu vytýkat drobnosti. Vadilo jí i to, že v domě s Novákem bydlí i jeho družka. Obžalovaný muž připustil, že někdy došlo mezi ním a matkou k roztržce.

„Stalo se to několikrát, ale pouze slovně. Okamžitě jsem odcházel nahoru. Nechtěl jsem se dohadovat. Když mi něco začala vyčítat – většinou nějaké voloviny – zvýšeným hlasem jsem odpověděl a odešel jsem,“ vylíčil Novák.

Večer před vraždou muž vypil více alkoholu než obvykle

Matku našel mrtvou ráno, noc před tím proběhla podle něj zcela obvykle. Kolem třetí hodiny ráno šel na toaletu, zpátky byl podle svých slov za zhruba pět minut.

U soudu vypovídala i Novákova družka. Seznámili se přes inzerát, po čase se nastěhovala k němu a matce do Úsova. Uvedla, že poté se mezi Novákem a matkou objevily neshody.

„Postupem času od ní začal chodívat rozladěný. Řekl mi, že je to kvůli mně, že jí tam vadím. Zeptala jsem se jí, proč a odpověděla mi, že si Víťa neplní všechny povinnosti tak, jak má,“ uvedla žena.

Potvrdila, že se běžně s Novákem pili alkohol. Denně vypila zhruba litr vína, stejně jako Novák, který k tomu přidal i pivo. Poslední večer, kdy jeho matka žila, měl podle ní vypít více než obvykle.

Také jí soudce ukázal příborový nůž, který v domě zajistili vyšetřovatelé. „Tenhle nůž neznám,“ uvedla.

Na domácí násilí si seniorka nestěžovala

Po v ní vypovídala pracovnice charity, která matku obžalovaného navštěvovala a starala se o ni. Vylíčila, že dříve býval ráno u ženy i její syn. Poslední půlrok jej však po ránu u matky spíše nezastihla.

„Snídaně byla nachystaná, ale pan Novák tam nebyl. Zatopil, pak odcházel. Míjeli jsme se občas ve dveřích. Poté jsem jí udělala hygienu a prošli jsme se,“ vybavila si žena.

Vzpomínala, že v poslední době před smrtí jí klientka říkala, že doma už raději nemluví, protože její syn bývá opilý a zvyšoval hlas.

„Říkala, že si k ní sedl a začal povídat a vyčítat,“ uvedla. Na fyzické násilí si ovšem paní Nováková nestěžovala. Obžalovaný i jeho družka podle ní všední dny prožívali tak, že pili v pokoji.

I jí soudce ukázal příborový nůž. Pracovnice charity jej však nepoznala. „Nevybavuji si, že bych tam s tímto nožem... Myslím, že tam nebyl,“ přemítala.

Na její výpověď souzený muž reagoval. Podotkl, že nevidí rozdíl v tom, jak se o svoji matku staral v prvním či posledním roce.

„Snad jen v tom, že jsem se to učil – například výměnu plen. Když přijela nějaká mladá sestra, tak jsem tam zůstal. Ale když dorazila tady paní svědkyně, tak jsem tam nebyl. Věděl jsem, že je zkušená a šikovná. Proč bych tam překážel,“ řekl Novák.