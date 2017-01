Chladná a bez emocí, popsala lékařka matku obžalovanou z vraždy kojence

Do přerovského azylového domu vyjížděla lékařka záchranné služby za souzenou ženou hned třikrát.

„Naposledy když opilá vyhrožovala sebevraždou. Vyhrožovala, že skočí do řeky,“ vylíčila svědkyně. Předtím však zasahovala u dvouměsíčního dítěte, jež ženě nakonec začátkem října 2014 zemřelo. U soudu si vybavila, že pokoj mladé ženy byl v osudný den čistě uklizený.

„Dítě leželo v postýlce přikryté a oblečené,“ uvedla žena. I když poznala, že novorozenci už nebude pomoci, pustila se do resuscitace.

„U dítěte ji vždy zahajujeme,“ vysvětlila. V paměti jí utkvělo, že se nyní souzená matka chovala ledově klidně.

„Vím, jak se v podobných případech rodiče standardně chovají. Ona ale byla naprosto chladná bez projevu emocí,“ porovnala svědkyně.

Měla jsem ho ráda, tvrdila vyšetřovatelům

Původně soudce plánoval v úterý v případu vynést i rozsudek, to mu ale zhatila nemoc jednoho ze znalců. Doplnění posudku tak kvůli nynější chřipkové epidemii přijde na řadu až na konci ledna.

Matka čelí obžalobě z vraždy dítěte, za což jí hrozí patnáct až dvacet let za mřížemi, případně i výjimečný trest. Mladá žena vinu odmítá.

„Úmyslně jsem jeho smrt nezpůsobila. Tvářičku měl zabořenou v mém ňadru, měl zakrytou pusu i nos,“ tvrdila při výpovědi policistům. Uvedla, že se vzbudila ve chvíli, kdy bylo dítě již promodralé a oživit se jí ho už nepodařilo.

„Rozhodně jsem mu nechtěla ublížit, měla jsem ho ráda. Nikdy bych mu neublížila,“ popsala. Dodala, že poté šla spát, aby prý nespáchala sebevraždu. Když se vzbudila, donesla tělo dítěte na vrátnici.

„Vím, že jsem udělala chybu. Je mi to líto. Kdyby to šlo, vrátila bych to. Jsem si vědoma, že jsem zanedbala péči,“ řekla také vyšetřovatelům.

Ženě zemřely už dříve další dvě malé děti

Nejde přitom o první dítě, které mladé ženě původem ze Slovenska v raném věku zemřelo. V letech 2009 a 2011 se jí narodili synové, ani jeden nežije. V obou případech byl jako příčina označen syndrom náhlého úmrtí. Druhý případ prověřovali policisté, žádné provinění matky neprokázali.

Ve třetím případě už jednou padl verdikt, loni v červnu olomoucký krajský soud ženu obžaloby zprostil. Kvůli pochybnostem musel rozhodnout v její prospěch.

„Skutek se stal, ale nebylo prokázáno, zda úmyslným jednáním, nedbalostí či šlo o nešťastnou náhodu,“ zdůvodnil verdikt soudce Eduard Ondrášek.

Soudy vyšší instance ovšem vyhověly odvolání žalobce, a tak se případ znovu vrátil ke krajskému soudu.