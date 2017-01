Matka dostala za vraždu kojence 16 let, nešťastné náhodě soud neuvěřil

Důležitou roli v kauze sehráli znalci z oboru soudního lékařství, které v pátek soud znovu vyslechl a mluvili o způsobu usmrcení dítěte. Připustili, že mohlo teoreticky zemřít tak, jak popsala matka.

Zároveň ale upozornili, že by ženě při usnutí ochablo svalstvo, kojené dítě by jí vypadlo z náruče a pláčem by spící matku probudilo. Mrtvé dítě navíc nemělo na těle otlaky, které jsou pro zalehnutí typické.

„Znalci závěry modifikovali tak, že víceméně vyloučili jak smrt nedbalostní, tak smrt nešťastnu náhodou,“ zdůvodnil verdikt soudce Eduard Ondrášek. Novorozenec podle soudu zemřel poté, co byly blíže nezjištěným způsobem uzavřeny jeho dýchací cesty.

V kauze rozhodoval krajský soud už podruhé, poprvé ženu obžaloby zprostil kvůli pochybnostem.

„Skutek se stal, ale nebylo prokázáno, zda úmyslným jednáním, nedbalostí či šlo o nešťastnou náhodu,“ zdůvodnil tehdejší rozhodnutí soudce Ondrášek. Znalec tehdy totiž u soudu verzi se zalehnutím ve spánku připustil.

Soud vyšší instance ovšem vyhověl odvolání žalobkyně, mimo jiné nařídil právě opětovné vyslechnutí znalců. Státní zástupkyně pro matku požadovala 16 let vězení, protože se podle ní podařilo vytvořit ucelený řetězec důkazů, že žena dítě udusila záměrně.



Ženě zemřely už dříve další dvě malé děti

Ženě hrozilo za vraždu dítěte patnáct až dvacet let za mřížemi, případně i výjimečný trest. Po celou dobu vinu odmítala.

„Úmyslně jsem jeho smrt nezpůsobila. Tvářičku měl zabořenou v mém ňadru, měl zakrytou pusu i nos,“ tvrdila při výpovědi policistům. Uvedla, že se vzbudila ve chvíli, kdy bylo dítě již promodralé a oživit se jí ho už nepodařilo.

„Rozhodně jsem mu nechtěla ublížit, měla jsem ho ráda. Nikdy bych mu neublížila,“ popsala. Dodala, že poté šla spát, aby prý nespáchala sebevraždu. Když se vzbudila, donesla tělo dítěte na vrátnici.

„Vím, že jsem udělala chybu. Je mi to líto. Kdyby to šlo, vrátila bych to. Jsem si vědoma, že jsem zanedbala péči,“ řekla také vyšetřovatelům.

Nejde přitom o první dítě, které mladé ženě původem ze Slovenska v raném věku zemřelo. V letech 2009 a 2011 se jí narodili synové, ani jeden nežije. V obou případech byl jako příčina označen syndrom náhlého úmrtí. Druhý případ prověřovali policisté, žádné provinění matky ale neprokázali.