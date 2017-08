Na severu se rozhořel spor o krytý bazén, plánuje ho Česká Ves i Jeseník

Česká Ves chtěla původně po zprovoznění jesenického akvaparku svůj zastaralý plavecký areál ze sedmdesátých let uzavřít a zbourat kvůli jeho nevyhovujícímu stavu. Když ale z jesenického projektu sešlo, začala připravovat rekonstrukci.

To, že Jeseník nyní opět změnil plány, ačkoliv dříve českoveský projekt na modernizaci bazénu podpořil, tak bere vedení obce doslova jako podraz.

„Jeseník se pokoušel udělat něco deset let a neuspěl. Ve chvíli, kdy jsme teď do přípravy projektu investovali téměř milion korun a rok a půl práce, začne najednou radnice mluvit o novém areálu. To je podle mě nekorektní,“ zlobí se starosta České Vsi Petr Mudra.

„Pokud se Jeseník rozhodne do toho jít, tak budeme muset zvažovat, co dál. Je nesmysl, aby byly dva kryté bazény několik kilometrů od sebe,“ dodává.

Jeseník: Chceme využít odpadové teplo ze zimního stadionu

Starosta Jeseníku Adam Kalous plány na stavbu krytého bazénu potvrdil. Nic špatného na tom ale nevidí.

„Nejde o žádný podraz, ale pragmatismus. Stavíme krytou halu a až poté, co jsme začali uvažovat o stavbě zimního stadionu, jsme také začali přemýšlet, že by bylo dobré s ohledem na jeho energetickou náročnost propojit provoz s podobně náročným bazénem. Při chlazení ledu totiž vzniká odpadní teplo, a to by bylo možné využít na vytápění a ohřev vody. Snížily by se tak provozní náklady,“ vysvětluje jesenický starosta.

Podle něj by šlo o jednoduchý krytý areál pouze pro kondiční plavání a výuku bez jakýchkoli atrakcí. To je velký rozdíl od ambiciózních plánů na akvapark, který Jeseník představil před lety. Jenže po změně na radnici projekt za stovky milionů padl a město nešlo ani do podstatně skromnější verze akvaparku. Teď další zastupitelstvo přemýšlí o ještě okleštěnější podobě areálu.

„V současné době nepřemýšlíme o atrakcích, ale o tom, jak vybudovat na Jesenicku alespoň jeden krytý areál na plavání s co nejnižšími náklady,“ dodal Kalous.

Českoveský bazén je nyní jedinou regulérní pětadvacítkou na Jesenicku, a slouží tak i pro sousední Jeseník. Při rekonstrukci se počítá s vybudováním tobogánu, vířivky a dětského bazénu.

„Po konzultacích s odborníky víme, že bez alespoň základních atrakcí lidé, především rodiny s dětmi na bazén příliš nechodí,“ vysvětlil starosta Mudra.

Může se stát, že Jesenicko bude dlouho bez krytého koupání

Názorový „veletoč“ od sousedů ho překvapil. Právě Jeseník totiž stejně jako další obce a města na severu kraje rekonstrukci tamního areálu podpořil. Podle Mudry teď Česká Ves přípravu projektu pozastaví, dokud z Jeseníku nezazní jasné stanovisko, jak hodlá postupovat.

„Staví nás to do hodně nepříjemné situace. Pokud se Jeseník rozhodne stavět, může to trvat řadu let, než bazén dokončí. Do té doby se může stát, že náš areál ze 70. let už nebudeme schopni kvůli zastaralé technice a stále častějším závadám provozovat a Jesenicko bude dlouho bez krytého koupání,“ obává se českoveský starosta.

Obec měla původně v plánu ukončit provoz koncem roku, dva roky by poté zabrala proměna za zhruba 90 milionů a dostavba bazénu. Plán má u starostů okolních obcí velkou podporu.

„Podporujeme Českou Ves, protože jejich bazén využívá spousta lidí od nás. Věřím, že je schopna provést jeho zásadní rekonstrukci,“ sdělil starosta Lipové-lázní Lubomír Žmolík, který je zároveň šéfem Sdružení měst a obcí Jesenicka. Naopak Jeseníku příliš nevěří.

„Staví sportovní halu, která ještě nestojí, přemýšlí o zimním stadionu a teď ještě začíná mluvit o novém plaveckém areálu. Přijde mi, že se tím jenom ztrácí čas,“ uzavřel.