Spor o lampy na Horním náměstí zkusí Olomouc urovnat dohodou s architektem

Poté, co architekt vloni na jaře uspěl u krajského soudu, se případ kvůli odvoláním dostal na Vrchní soud v Olomouci. Jeho jednání ovšem trvalo jen kolem půl hodiny.

Kamenem úrazu se stal zhruba osmistránkový dokument, který advokát Olomouce Petr Konečný doplnil do spisu, ovšem dostal se do něj teprve v pondělí. Konečný totiž město ve sporu nezastupuje od začátku, radnice změnila advokáta. Její právní zástupce se tak omlouval, že doplnění odvolání nestihl dřív sepsat.

„Byl na to měsíc, jde o opravdu složitou problematiku, věnovali jsme se tomu s odborníky. Zpracoval jsem to maximálně rychle,“ hájil se.

Šépkova pražského advokáta Františka Vyskočila to zarazilo. Doplnění odvolání si před jednáním nemohl prostudovat.

„Je to pro mě veliké překvapení a je velmi nekolegiální, pokud se o tom dozvídám dnes. To je problém Olomouce, že mění právní zastoupení. Takto máme s klientem vyhozený den,“ řekl Vyskočil. Připomněl, že spor trvá zhruba tři roky a že Šépka několikrát bezvýsledně nabízel Olomouci debatu o lampách.

„Za tu dobu město neukázalo vstřícnou tvář. Byl zvolen mocenský přístup, ze strany města k nám bylo přistupováno přehlíživě. Z naší strany je tato věc ale stále otevřena k diskuzi,“ zdůraznil Vyskočil.

Architekt: Lampy na Horním náměstí mají mít mimořádný design

Soudkyně Lenka Kyprá poté jednání odročila na úterý 11. července. Jediné, co by mohlo zabránit tomu, aby se soud konal, je právě dohoda architekta Šépky a Olomouce.

Ani její advokát Konečný se debatě o budoucí podobě centra nebrání. „Není nikdy pozdě jednat, i soudy to většinou akceptují. Olomouci jde o to, aby osvětlení bylo co nejlepší,“ podotkl Konečný.

Zdůraznil ovšem, že město nechce vzhledem k rozvoji technologií ustrnout na architektově návrhu z devadesátých let. Právě v té době Šépka s kolegy narýsoval nynější podobu Horního náměstí. Rozzářit ho měly lampy fungující na principu nepřímého osvětlení - „plácačky“.

Nikdy se tu však neobjevily, místo toho se tmu na Horním náměstí snažily neúspěšně zaplašit svítidla od firmy Thorn, přezdívaná „sirky“. Ani ty už ale ve středu Olomouce nejsou, zmizely nečekaně v září 2014. Tehdejší primátor Martin Major je nechal odstranit (psali jsme zde). Již tehdy přitom bylo město s Šépkou kvůli lampám ve sporu.

Od té doby na náměstí svítí lampy Philips UrbanStar. Prosazoval je Major, Šépka byl pro „plácačky“. V tuto chvíli je ale možné, že přistoupí i na jinou možnost. Dle svých slov neúspěšně už v minulosti nabízel radnici i jiné lampy.

„Netrvám jednoznačně ani na plácačkách, ani na lampách Thorn. Jde spíše o to, aby ta lampa byla takového charakteru, že dokáže dokomponovat plochu Horního náměstí tak, jak jsme o ní před lety uvažovali - jako o salonu města. Myslím, že i lampy by zde měly mít mimořádný design a naplňovat technické parametry. To by měl být cíl,“ vysvětlil Šépka.