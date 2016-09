Olomouc si neví rady se zimním stadionem, založí kvůli němu novou firmu

Olomoucká radnice vynakládá ročně osmiciferné částky na provoz sportovišť, kontrolu nad využitím těchto peněz má ovšem minimální, do hledání úspor pak město nemůže mluvit vůbec. Vyplývá to z dokumentu, který radniční koalice předložila zastupitelům s tím, že sama není schopna nápravy. Nová akciová společnost se má postarat o změnu k lepšímu.

„Úkolem orgánů této akciové společnosti bude zmapovat, zpřehlednit a následně nastavit model správy sportovních zařízení v souladu s cílem společnosti, namísto dosavadního pouhého poskytování prostředků provozovatelům sportovních zařízení s velmi omezenou kontrolou jejich dalšího využití a bez možnosti hledání možných synergií a úspor,“ odůvodnili vznik nové akciovky radní.

Založení firmy koalice v zastupitelstvu prosadila přes odpor části opozice, které se nelíbí mimo jiné to, že radní nové firmě nevytyčili konkrétní strategii, jak postupovat. Opozice má za to, že vypracování tohoto dokumentu by mělo předcházet vzniku akciovky.

„Jestli město chce něco udělat ve správě majetku, mělo by to mít jasný základ. Tady se ale napřed dělá schránka... Město na svoji roli de facto rezignuje, říká, založíme si společnost, ona to udělá za nás,“ podotkl zastupitel Tomáš Pejpek.

Vedení radnice s jeho názorem nesouhlasí. „Kdo se tím (strategií) má zabývat? Já, kolega náměstek Urbášek, nebo rada? Podle mě by to mělo být představenstvo nové akciové společnosti,“ míní náměstek primátora Martin Major.

Firma vzniká především kvůli zimnímu stadionu

V představenstvu a dozorčí radě akciovky ovšem zasednou na jeho návrh politici, mimo jiné primátor Antonín Staněk a jeho náměstci Major, Aleš Jakubec, Pavel Urbášek, Filip Žáček. Major sice předpokládá, že toto složení není konečné, změnu ale očekává až koncem letošního či začátkem příštího roku, tedy v době, kdy by strategie nové firmy měla být už hotová.

Opozice se při schvalování založení Správy sportovních zařízení Olomouc, které město přijde na dva miliony korun, také marně domáhala konkrétního seznamu sportovišť, jež by nová akciovka měla spravovat.

S určitostí zatím vedení města mluví jen o zimní hale, již nyní spravuje společnost HC Olomouc, ve výhledu pak o Andrově stadionu, který zadlužený fotbalový klub Sigma nabízí městu. Radnice se myšlence nebrání, konečně stanovisko ale zaujme až poté, co bude mít v ruce majetkoprávní analýzu (podrobnosti zde).

„I kdyby k převzetí Androva stadionu nedošlo, vznik akciové společnosti má svůj důvod, protože město vlastní zimní halu. Cílem je dostat její správu do stavu, kdy bude jasné, kolik co stojí,“ podotkl konzultant radních Petr Konečný.

„Dnes a denně se setkáváme s pochybnostmi lidí, jak HC Olomouc halu spravuje, máme tam i nějaká trestní oznámení, studují (policisté - pozn. red.) tam to či ono,“ uvedl dodal k tomu primátor Staněk.

Město a zimní stadion? Super(ne)výhodný pronájem

Podle dřívějších zjištění MF DNES má hokejový klub zimní halu v pronájmu za „neobvyklých“ podmínek, za symbolickou tisícikorunu ročně. Jako bonus do jeho pokladny proudí veškeré příjmy, které hala dokáže generovat - nájemné z místní restaurace, prodejních automatů, zisky z veřejného bruslení či peníze za pronájem haly na koncerty. Jde ročně až o miliony korun.

Přitom břímě za provoz leží na radnici, která klubu v posledních letech posílá zhruba 14 milionů korun ročně (více čtěte zde).

Financování provozu zimáku ovšem není jediný problém, který město v souvislosti se stadionem tlačí. Stále se mu totiž nepodařilo najít shodu s majitelem pozemků v okolí stadionu, který zároveň vlastní i takzvanou malou halu a strojovnu vyrábějící led. Vznik akciovky by prý mohl k dohodě přispět.

„Jedním z požadavků protistrany, který by mohl vést k narovnání vztahů kolem zimního stadionu, je to, že by jeho správa měla podléhat městu. HC Olomouc je společnost s ručeným omezeným, ve které nemáme zastoupení, proto tam prostě není možné vstoupit,“ podotkl primátor.

Společnost Správa městských sportovních zařízení Olomouc bude mít základní jmění dva miliony korun, které do firmy vloží město. Podle plánů radnice nová firma sportoviště nebude vlastnit, nýbrž bude pouze jejich takzvaným obstaravatelem.