Veřejné peníze pro sport má Olomouci kontrolovat muž z hokejového klubu

Správa sportovních zařízení Olomouc (SSZO) vytvořená loni v srpnu byla poslední dva měsíce dokonce bez ředitele a současně jediného zaměstnance. Teď už vedení města nového šéfa vybralo, výsledek je ovšem rozpačitý a z opozice v zastupitelstvu okamžitě zaznívá ostrá kritika. SSZO má totiž řídit Petr Hlídek, současný vedoucí provozu v hokejovém klubu HC Olomouc.

Jenže právě nestandardní toky peněz do hokeje byly jednou z klíčových věcí, kterou podle původní myšlenky měla nová akciovka změnit. Klub má například stadion v pronájmu za tisícikorunu ročně, od města ovšem dostává na provoz areálu v průměru zhruba 14 milionů a náleží mu také všechny příjmy z pronájmů v hale

Napravovat kritizovaný systém tak má muž, který dosud je jeho součástí. Funkce se má Hlídek ujmout 1. října. Svůj nástup na ředitelský post zatím komentovat nechce.

„Až budu mít podepsanou smlouvu, tak se mohu vyjadřovat,“ podotkl. Při otázce na možný rozpor mezi jeho nynějším a budoucím působištěm se odvolal na představenstvo SSZO. „Záleží na něm, kam to bude směřovat a jaká bude koncepce,“ dodal Hlídek.

Jak (ne)změnit podivný systém financování sportu

V představenstvu, které jej do pozice vybralo, mají většinu zástupci koaliční ČSSD, ODS a TOP 09. Vedle primátora Antonína Staňka a náměstka Aleše Jakubce je členem i náměstek Martin Major, jenž loni v srpnu zastupitelům předložil návrh na založení SSZO.

Akciovka tehdy vznikla i přes tuhý odpor opozice. Koalice plán hájila tím, že chce zvýšit kontrolu a zpřehlednit využití osmiciferných částek, které město vynakládá na provoz sportovišť. A také očekáváním, že nový správce najde úspory.

Ke klíčovým úkolů patřila změna systému, jakým proudí veřejné peníze právě do olomouckého hokeje. Ten roky funguje na principu, v rámci něhož má HC Olomouc za symbolickou částku k dispozici městský stadion i se všemi jeho zisky z komerčních aktivit, k tomu dostává ročně 14 milionů na jeho provoz, ovšem radnice financuje také veškeré potřebné investice (psali jsme zde)..

Město a jeho příspěvkové organizace klubu navíc platí další peníze za propagaci na vlastním stadionu (více čtěte zde). Což ve výsledku tvoří model, který je pro klub výjimečně výhodný. A podle informací MF DNES se také proti jakékoli jeho změně právě zástupci hokejového klubu v zákulisí vehementně stavěli.

Opozice: Vítěz měl být nezávislý, tendr nebyl transparentní

O to kontroverzněji pak vyznívá fakt, že v čele správcovské organizace, jež by měla pravidla měnit, bude mít „svého“ člověka právě HCO. Major však volbu manažera hájí.

„Mám pocit, že byl nejlepší. Vyhrál poměrně jasně, nebylo to nijak o fous,“ řekl. Současně připustil, že při výběru přišla řeč také na to, že jde o člověka, který se pohybuje v prostředí, které má SSZO zlepšit.

„Závěr debaty byl takový, že dané procesy a mechanismy musí být natolik pevně a jasně nastaveny, že nový manažer nebude mít možnost jakýmkoli způsobem uhnout ze vzorců, které by tu měly fungovat. Bude se kontrolovat výdaj oproti proběhlé platbě na účtu. Nemyslím si, že by tam měl být prostor pro nekalosti,“ uvedl Major. Přesné nastavení oněch mechanismů ovšem bude představenstvo SSZO podle něj teprve řešit.

Pro opozičního zastupitele Pavla Grasseho z hnutí ProOlomouc je ale zvolení Hlídka nepochopitelné.

„Určitě by to měl být někdo nezávislý na hokeji a fotbalu. Musí to být člověk zvenku,“ argumentoval. A výhrady má i k samotnému výběrovému řízení. Žádal například vedení města, aby zveřejnilo koncepce jednotlivých kandidátů.

„Šlo o to, aby to bylo transparentní. Například v Praze koncepce při některých výběrových řízeních zveřejňují. Olomouc nic. Občané si tak nemají možnost přečíst, co jednotliví uchazeči městu nabízejí a jak plánují nakládat s veřejnými penězi a majetkem,“ zkritizoval jednání města Grasse.

Město akciovce dodnes žádné sportoviště nepředalo

Navzdory výběru ředitele zůstává SSZO pro tuto chvíli pouze nečinnou prázdnou schránkou bez zaměstnanců a kompetencí. Dál totiž chybí to nejpodstatnější – sportoviště, o která by se starala. Město na ni nepřepsalo ani vlastní hokejový stadion, byť původně jej chtělo převést k 1. lednu a poté stanovilo náhradní termín 1. červenec.

Podle Majora radnice čeká na září, kdy zastupitelé budou jednat o nákupu dříve nedosažitelných pozemků kolem haly.

„Existuje úvaha, že by to mohlo být převedeno všechno zároveň. Pokud vím, tak je v běhu převod drobných sportovišť, jež patří městu,“ dodal Major. Věří, že od podzimu začne SSZO fungovat naplno.

Opoziční politik Grasse jí však pořád nemůže přijít na jméno. „Ta akciovka stále nemá smysl, náplň, a dokonce ani vedení. Je to prostě malá tragédie,“ uzavřel.