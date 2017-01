Správce lesa pátral v archivech a obec vysoudila přes sto hektarů lesů

Až dosud vlastnilo Staré Město jen něco málo přes sto hektarů lesů. Jediné rozhodnutí soudu však jejich rozlohu více než zdvojnásobilo. Část staronových obecních lesů však před dvěma lety poničila vichřice.

S Lesy ČR se Staré Město soudilo už od roku 2013, nakonec žalobu dotáhlo do úspěšného konce.

„Podařilo se to díky několikaleté skvělé práci bývalého správce lesa Lukáše Koreše a rovněž bývalého tajemníka Jaroslava Mrázka. Oběma patří velký dík,“ prohlásil staroměstský starosta Jiří Kamp. „Pan Koreš pátral v archivech, aby našel dokumenty dokládající, že tyto lesy byly naše. Odvedl až detektivní práci.“

Obec totiž mohla u soudu uspět pouze v případě, že by se jí podařilo prokázat historický nárok na pozemky s lesy. Tedy že jí už v minulosti patřily a přišla o ně.

Podle Lukáše Koreše se městské lesy dostaly do rukou státu po druhé světové válce.

„Po odsunu Němců dostali první noví osadníci chalupy, pole, lesy. Po roce 1947 se začala zřizovat lesní družstva, protože rostl tlak v lesích hospodařit. To noví osídlenci nedělali, spíš lesy plundrovali,“ vysvětluje.

Takzvané lesní družstvo zemědělců ve Starém Městě vlastnilo hodně přes sto hektarů lesů.

„Poté rostl tlak na to, aby družstevníci vložili lesy do majetku obce. Podařilo se nám najít dokument s kulatým razítkem, že se tak stalo. Po letech však přešly lesy do majetku státu a město za to vůbec nic nedostalo,“ popisuje dávné machinace Koreš.

Aby našel potřebné důkazy, v archivech pátral ve svém volnu. „Když jsme jeli do Šumperka, manželka šla nakupovat nebo k holiči, já jsem šel do okresního archivu a hledal. Mě to ohromně bavilo, hrabat se ve starých dokumentech,“ popisuje Koreš. „Často jsem taky komunikoval s archivem v Praze. Tam mi byli schopní to, co jsem požadoval, vyhledat a poslat,“ říká Koreš

Důkazy pro žalobu obec sbírala dva roky

Najít patřičné dokumenty nebo materiály, které jakkoli prokazovaly nárok Starého Města, však bylo i tak hodně složité.

„Často šlo jen o torza. Pozemková evidence se totiž jakžtakž vedla do roku 1953, pak se přestalo cokoli majetkově evidovat, protože stát měl nárok na všechno, a vznikl ohromný chaos,“ uvedl Koreš. „Trvalo to dva roky, než jsem mohl dát právníkovi města dost podkladů, aby mohl podat žalobu,“ dodal bývalý správce obecních lesů.

Soud nakonec nároky Starého Města uznal a tak, jak stát městské lesy před desítkami let získal, je nyní musel obci vrátit. Díky průlomovému rozsudku navíc město pravděpodobně získá ještě dalších 43 hektarů lesa.

Současně s majetkem v hodnotě desítek milionů korun však podle starosty Jiřího Kampa obec přebírá i množství práce při jeho spravování. Tím spíš, že lesními porosty na Staroměstsku se před dvěma lety prohnala vichřice, jež polámala spoustu stromů.

„Vyfasujeme tedy i hodně holin, které ještě Lesy České republiky nestačily zalesnit,“ podotkl starosta, který je však přesvědčený, že se obec o navrácené lesy dokáže dobře postarat.