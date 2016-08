Povodí žádá u přehrady nosnost cyklostezky 25 tun, Plumlov na to nemá

Cyklostezka okolo Plumlovské přehrady na Prostějovsku již roky citelně chybí. Zvlášť nyní, kdy Povodí Moravy nádrž za stamiliony vyčistilo od sinic, nánosů bahna, opravilo hráz a kdy všem v okolí záleží na tom, aby se na Plumlov vrátili rekreanti a turisté.

„Cyklostezka by byla úžasná věc. Když je horší počasí a nejde se koupat, lidé by mohli jezdit na bruslích nebo na kolech. Ale chtělo by to spravit i tu cestu, která vede po druhé straně k Podhradskému rybníku, aby se celá přehrada dala objet dokola po novém asfaltu,“ zasnil se provozovatel pláže U Vrbiček na Plumlově Radek Kocourek.

Po cyklostezce okolo vody se přitom turisté mohli prohánět už letos. Projekt byl připravený, dotace schválená a peníze dokonce na účtu. Město Plumlov však tvrdí, že stavbu muselo zastavit.

„Povodí Moravy totiž pro cyklostezku požadovalo nosnost třicet tun, ale to bychom se dostali na strašnou cenu. To bychom neutáhli. Takže jsme projekt zastavili a dotaci vrátili. Takový požadavek by se dal akceptovat, kdyby se Povodí finančně spoluúčastnilo, ale o tom nebyla řeč,“ popsal starosta Plumlova Adolf Sušeň.

Musíme mít přístup i pro těžkou techniku, hájí se Povodí

Proti tomu se Povodí Moravy ohradilo. „Souhlasili jsme s umístěním komunikace na pozemcích, které spravujeme, za určitých podmínek. Ty vycházejí z povinností, jež jsou na nás kladeny jako na správce toku,“ sdělil mluvčí Povodí Petr Chmelař.

Pro nás je nezbytné mít přístup k řece a k vodnímu dílu i s těžkou technikou, kterou například odstraňujeme usazeniny či naplaveniny,“ doplnil.

Firma proto podle něj vznesla obecný požadavek na nosnost cyklostezky 25 tun a tento požadavek pak v rámci zaslané dokumentace specifikovala na ta místa, která potřebuje pro přístup k vodě. O tom, že by Plumlov kvůli tomu musel ukončit projekt, Povodí prý nic neví.

„Nedošlo k žádné změně, ale ke specifikaci požadavků. Informace o ukončení projektu nám nejsou známé,“ sdělil mluvčí.

Plumlov chystá nový projekt, stezku chce mít na příští sezonu

Současný stav je každopádně takový, že město Plumlov původní projekt hodilo do koše a připravuje nový.

„V současné době dokončujeme nový projekt, kde bude stanovena menší nosnost. Na tom jsme se už dopředu domluvili. O dotace budeme žádat i na Státním fondu dopravní infrastruktury v programu na cyklostezky a tam samozřejmě neexistuje možnost, aby po stezce mohla jezdit motorová vozidla,“ potvrdil starosta Sušeň.

Pokud vše půjde dobře, zpoždění by mohlo být pouze jeden rok a cyklisté by se okolo přehrady mohli po nové stezce pohánět již v příští sezoně. I tak bude cesta, jež propojí letní kino s kempem u Podhradského rybníka, dost drahá. Náročné bude především přemostění přes Hloučelu.

V opačném směru na tuto trasu u letního kina naváže cyklostezka, kterou připravuje obec Mostkovice a která se napojí na stávající stezku v lesoparku Hloučela u Prostějova.

„Cyklostezka na přehradě určitě velmi chybí, protože je tady dost velký ruch. Lidé se ptají, kdy ji konečně začneme stavět, protože půjde o bezpečné spojení Plumlovské přehrady s Prostějovem. Pro přehradu to bude mít velký přínos,“ je přesvědčen starosta Mostkovic Jaroslav Peška. Kdy svou část obec začne stavět, ale starosta neví.

„Už na tom děláme třetí rok. Problémy jsou především s přejezdem silnice na Ohrozim,“ řekl.