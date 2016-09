Šéfka střediska ekologické výchovy musela skončit, lidé o něj mají obavy

Vysokou úroveň vedení ekologického střediska vyzdvihují klienti i odborníci, mimo jiné i ministerstvo životního prostředí, které ekologickou výchovu zastřešuje a programy má zamluvené do roku 2019.

„S potěšením jsem sledoval, jak dotace z Operačního programu Životní prostředí v případě Švagrova byla směrována správně. Sám jsem v minulém roce Švagrov dvakrát navštívil a na místě viděl, že to, co bylo v projektové dokumentaci na papíře, tady skutečně funguje,“ sdělil Miroslav Novák z ministerstva životního prostředí.

„Ekologická výchova se tu provozuje profesionálně, na přírodně unikátním místě. Proto jsme také Švagrov vybrali do reprezentativní publikace MŽP o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě jako příklad pobytového ekocentra,“ dodal.

Podle něj nejlépe fungují ta střediska, která jsou vedena zkušenými lidmi, pro které je ekovýchova kromě práce i posláním a koníčkem.

„V případě Švagrova to platí o Renatě Čechové. A proto nerozumíme změně v jeho vedení,“ popsal Novák.

Ředitelka: Rozcházely se naše představy o vedení střediska

Zdá se však, že rozhodnutí o odvolání příliš nepřekvapilo samotnou Renatu Čechovou.

„Vše směřovalo k mému odvolání už od nástupu nové ředitelky domu dětí a mládeže. Permanentně jsem cítila nedůvěru, zásahy do kompetencí. Už za minulého vedení jsem byla statutární zástupkyní ředitele. To nikdo nezměnil, přesto mi nová ředitelka vytýkala, že se chci zabývat ekonomikou,“ popsala Renata Čechová. Podle ní byla jejím hlavním prohřeškem chyba ve výkaze.

„Podepsala jsem smlouvu s externistou a on pracoval dvanáct dní v kuse. Přitom měl mít den volna. Nepomohlo, že se to dalo napravit. Nikdo nebyl poškozen. U této práce je běžné, že se dělají víkendové akce. To jsme dělali i my stálí zaměstnanci na Švagrově a paní ředitelka výkazy podepisovala,“ popisuje Renata Čechová.

Ředitelka domu dětí a mládeže Petra Müllerová ale říká, že k organizační změně měla své důvody.

„Ona vedla Švagrov velmi dobře, především v pedagogické oblasti, proto jsem jí po zrušení místa vedoucí nabídla pozici pedagoga volného času. Dokáže zaujmout, nadchnout, inspirovat. K vedení střediska však patří i ekonomické záležitosti, které si žádají striktní dodržování předpisů, směrnic a legislativy. V tom se však naše představy rozcházely,“ uvedla Müllerová.

Nabídku pedagogického místa odvolaná vedoucí odmítla

Podle ní ji Renata Čechová dostatečně neinformovala o tom, co se v zařízení děje, a informace předávala se zpožděním.

„Když bylo třeba věci řešit urgentně, tak jsem je řešila a informovala později. Nevím, koho jsem tím mohla poškodit,“ říká Čechová. vedla, že například před časem unikly solární kapaliny z kolektorů do teplé užitkové vody.

„Volala jsem hasiče, hygienu, projektového manažera na radnici, protože jde o dotovaný projekt. Řešila jsem to i s firmou, která instalaci prováděla, protože šlo o poruchu v záruční době. Podařilo se to rychle odstranit. Jenže potom mi bylo řečeno, že to nebyla moje starost,“ popisuje Čechová.

Ve chvíli, kdy po zrušení „svého“ místa dostala nabídku na pedagogickou práci, odmítla a podala výpověď.

„Nemohu pracovat pod někým, komu se má práce nelíbila,“ naznačila Čechová.

Návštěvníci mají obavy o budoucnost střediska

Přestože byla funkce vedoucí zrušena, Švagrov okamžitě dostal šéfa. Müllerová totiž vytvořila nové místo zástupce ředitelky pro mediální výstupy, který bude zároveň řídit Středisko ekologické výchovy Švagrov. Müllerová odmítá, že šlo o účelovou záležitost, jak zaznívá z mnoha míst.

„Věřím, že zařízení může plnohodnotně fungovat i pod vedením ze Šumperka. Všichni z vedení tak budeme v každodenním kontaktu, což výrazně prospěje celé organizace,“ sdělila ředitelka.

Od lidí i odborníků ale přicházejí ohlasy s obavami, jak bude Švagrov dál fungovat.

„Se svými dvěma dětmi jezdím na Švagrov od jeho vybudování. Účastníme se nádherných akcí s nádherným a smysluplným programem. Mám obavu, že bez ní nebude Švagrov Švagrovem. Myslím si, že se tu děje něco, co by se mělo řešit jinak než odvoláním vedoucí,“ ozvala se jedna z klientek střediska Pavla Trojanová a ohlasy dalších lidí, kteří na Švagrov jezdili, znějí podobně.

Město do personálních změn zasahovat neplánuje

I odborníci vidí Renatu Čechovou jako jednu nejvýraznějších postav v této oblasti pedagogiky v rámci celé České republiky.

„Atmosféra a jedinečnost Švagrova je pověstná a je to nepopiratelně z velké části zásluhou právě Renaty Čechové. Myslím, že na pracovní a odborné úrovni je odvolání vedoucího velmi úspěšného pracoviště bez promyšlené koncepce co dál chybou,“ sdělil ředitel Centra ekologických aktivit Sluňákov Michal Bartoš.

Za svou dnes už bývalou šéfku se stavějí i její bývalí podřízení. Zatím není jasné, zda na Švagrově setrvají. Město jako zřizovatel domu dětí do dění kolem Švagrova nezasahuje.

„Ředitelka se rozhodla pro změnu a já to respektuji. Město ostatně nikdy za posledních více jak dvacet let nezasahovalo do kompetencí ředitelů organizací zřizovaných městem,“ uvedl starosta Šumperka Zdeněk Brož. Podle něj by se radnice případem zabývala, pokud by středisko ekologické výchovy řádně nefungovalo.

„Věřím, že se tak nestane. Naopak si myslím, že změna zařízení prospěje,“ doplnil starosta.